Euro 2020 a Cristiano Ronaldo na předzápasové tiskové konferenci. Při pohledu na to, že vedle jeho mikrofonu jsou dvě sklenice Coca-Coly (jeden z hlavních sponzorů), se jen šestatřicetiletý Portugalec zhnuseně podíval, obě je odendal ze záběru kamer a do popředí dal láhev s vodou.

Zdroj: Youtube

Ano, pětinásobný vítěz ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa je skutečně vzorem ve stravování a celkově práci se svým tělem.

"Při reprezentačních srazech se vždycky díváme na to, co Cristiano jí a dělá. Spousta vajec, brambor a brokolice. Je to nejlepší fotbalista na světě a my se od něj neustále snažíme něčemu přiučit," říká jeho kolega z reprezentace José Fonte.

Obránce Lille ale prozradil, že i Ronaldo si po zápase umí dopřát.

"Viděl jsem Cristiana, jak jedl obě věci. Bylo to ale po zápase a velmi decentní porce," odpověděl Fonté na dotaz novináře, jestli Ronaldo jedl při reprezentačním srazu steak či brambůrky.

Ronaldo je po svém návratu do Manchesteru United ve vrcholné formě, stal se nejlepší hráčem měsíce září v Premier League a v šesti utkáních v dresu „Rudých ďáblů“ nastřílel pět gólů. Především zásluhou Ronalda je tak Manchester United má po delší době reálnou šanci v boji o titul.