Nebude však jediným hráčem AC, který bude kvůli koronaviru chybět. Už z předchozího testování totiž neprošel obránce Leo Duarte. Oba dva skončili v domácí karanténě.

Na Ibrahimovičově diagnóze si ovšem smlsla fotbalová fanouškovská veřejnost, ale třeba i ta odborná. Internetem se okamžitě začaly šířit vtipy ve stylu "Koronavirus dostal Zlatana", ozval se i někdejší slavný fotbalista Gary Lineker, který rád komentuje a glosuje události z fotbalového dění. I ten vyjádřil sounáležitost s virem. "Moje myšlenky jsou v těchto obtížných časech s virem," napsal na svůj twitterový účet.

News that @Ibra_official has tested positive with Coronavirus. Thoughts are with the virus at this difficult time.