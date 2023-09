Nezdar na úvod kvalifikace. "21" prohrála na Islandu, blýskl se jen Kabongo

ČTK

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let zahájili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 porážkou 1:2 na Islandu. Domácí na umělé trávě v Reykjavíku poslal do vedení na konci prvního poločasu kapitán Andri Gudjohnsen, v 87. minutě sice vyrovnal střídající Christophe Kabongo, ale ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o výsledku Andri Fannar Baldursson.