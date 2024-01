Fotbaloví experti - na rozdíl od většiny fanoušků - považují jmenování Ivana Haška novým trenérem české fotbalové reprezentace za dobrou volbu. Bývalý kouč národního týmu Petr Rada i historicky nejlepší reprezentační střelec Jan Koller nevidí problém v tom, že Hašek působil posledních 15 let mimo Evropu, protože podle nich má velký přehled o fotbale i další přednosti.

Ivan Hašek | Foto: Profimedia

„Jsem rád, že to dostal Ivan Hašek. Bude to mít těžší, protože jak to vnímám, tak široká fotbalová veřejnost není tomuto kroku úplně moc nakloněna a Ivan bude pod tlakem hned od první chvíle. Držím mu palce a přeju hodně štěstí, bude ho potřebovat," řekl Koller.

Názory i sliby. Hašek o kauze Belmondo, arabském fotbale či analytice

„Ivan je persóna, akorát ho všichni spojují s tím, že 15 let nebyl v českém nebo evropském fotbale. Ale to jako problém nevidím. Má hodně velký přehled o fotbale. A z toho, co tady teď vykrystalizovalo, je to asi optimální řešení," doplnil Rada, který v současnosti vede druholigovou Duklu.

Ani Kollerovi nevadí, že Hašek v poslední době trénoval výhradně v arabském světě. „Já si nemyslím, že je to problém. Jak znám Ivana, tak má velmi dobrý přehled o našich hráčích, sleduje náš fotbal a do toho si vybral velmi dobré asistenty (Jaroslavy Köstla a Veselého). Je to týmový hráč, osobnost. Myslím, že umí dobře komunikovat s hráči, umí si je dostat na svou stranu. Ale ukázaná platí," uvedl autor 55 reprezentačních gólů.

Má respekt u hráčů

Rada připomněl, že Hašek už českou reprezentaci v roce 2009 vedl v pěti zápasech coby dočasný kouč, kdy byl zároveň svazovým předsedou. „Byl tam sice krátce, ale ví, jak to funguje. Má respekt u hráčů, je jazykově dobře vybavený," ocenil pětašedesátiletý kouč, jenž trénoval národní mužstvo v letech 2008 až 2009. „Jediná nevýhoda je, že bude mít jenom jeden sraz do Eura, takže tolik s týmem nebude. Ale nedá se nic dělat. Ivan je zkušený trenér a měl by si s tím poradit," přidal Rada.

Podle Kollera mohl být nový reprezentační kouč zvolen dříve. Fotbalová asociace ČR vybírala trenéra poté, co se Jaroslav Šilhavý v listopadu po konci kvalifikace navzdory postupu na letní mistrovství Evropy do Německa rozhodl u týmu nepokračovat.

Z bláta do louže, promarněná šance. Fotbalový národ se volbě Haška (ne)diví

„Za mě je to pozdě, ale zaplaťpánbůh, že už je to teď a nový realizák se může začít připravovat na Euro. Ještě bohužel chybí manažer národního týmu. Škoda, že to Pavel Nedvěd odřekl. To ještě reprezentaci trošku limituje," upozornil bývalý útočník Sparty, Anderlechtu, Dortmundu, Monaka nebo Norimberku.

Sám by si ale na takovou funkci netroufl. „Já určitě ne, nejsem na to fundovaný. Ale souhlasím s Ivanem Haškem, který by si tam představoval třeba Petra Čecha. Ale u něj bude asi problém, že žije v Anglii, a nevím, jestli by to byl schopný dělat na plný úvazek. V úvahu přichází i Karel Poborský nebo Vláďa Šmicer," dodal Koller s odkazem na bývalé reprezentační spoluhráče.