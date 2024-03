Jsme v napětí, přiznal Hašek před zápasem s Nory. V týmu nastavil nová pravidla

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ V pátek zažije česká fotbalová reprezentace začátek nové éry. Poprvé vyběhnou hráči národního týmu do boje pod vedením realizačního týmu Ivana Haška. „Takové to chvění před zápasem, co člověk vyhledává, mám. Těším se na to a nejsem sám. Všichni z realizáku jsme v mírném napětí,“ rozpovídal se staronový hlavní kouč.

Trenéra Ivana Haška čeká obnovená premiéra na lavičce české reprezentace | Foto: se svolením CPA