Ivan Schranz, slovenský fotbalový reprezentant a útočník Slavie, se stal národním hrdinou díky svému gólu na Euru proti Belgii. Trenér Dynama České Budějovice Jiří Lerch ho chválí i za výkony v sešívaném dresu.

Trenér Dynama České Budějovice Jiří Lerch | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Je slávista. Stejně jako Jiří Lerch. Hraje v reprezentaci. Stejně jako hrával Jiří Lerch. Kopal za Dynamo. Stejně jako Jiří Lerch. O kom je řeč? Asi byste věděli. Ivan Schranz je na Slovensku národním hrdinou. Na Euru gólem proti Belgii zařídil senzaci. Na jeho působení vzpomínají i v Českých Budějovicích, kde patřil k tahounům. "Ivan odvedl v Dynamu skvělou práci," říká trenér Jiří Lerch. "Sleduju ho ve Slavii, kde hraje výborně," dodal.

Ivan Schranz dal na Euru gól, který oslavil dvakrát. Vlastně třikrát. Nejprve klasicky po dorážce, pak znovu, když VAR překontroloval jeho postavení. Potřetí, když poslal zdviženým prstem pozdrav do nebe svému tatínkovi. "Na mistrovství mu hodně fandím," potvrdil Jiří Lerch. To je vlastně gólová oslava počtvrté. Prožil si ji Lerch doma ve Vidově. "Mám z Ivana radost, fandím mu, je to fajn kluk," říká a Lerch a ještě dodal: "U nás, v Dynamu se choval charakterově skvěle. A fotbalově? To byla a je prostě špička."