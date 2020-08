Jablonečtí sice nemají před sebou cestu do dalekých krajin, nicméně čeká na ně nevyzpytatelný soupeř, který se může aktuálně pyšnit skvělou formou. Po pěti odehraných kolech slovenské nejvyšší soutěže má na kontě plný počet bodů s úctyhodným skóre 18:3. Ve svých řadách sice letos nemá vyloženého střelce, ale hned pět hráčů dokázalo vsítit už tři góly.

Na soupisce Dunajské Stredy najdeme i české jméno, když branku DAC hájí Martin Jedlička. Dvaadvacetiletý gólman nechyběl v probíhajícím ročníku mezi třemi tyčemi zatím ani minutu a patří k největším oporám celku, v němž je jinak celá řada zahraničních fotbalistů.

"Těžké utkání nás čeká. Čekal jsem, že budeme hrát doma. Je to alespoň blíž, ale je to těžký. Je to silný mančaft, jsou nahoře v tabulce. Nečeká nás nic lehkého, tým je silný a postoupili z prvního předkola. Bude to těžké i kvůli tomu, že se hraje na jeden zápas. Musíme si posbírat informace o soupeři a dobře se na to připravit," řekl k losu trenér Petr Rada pro klubový web.

Dunajská Streda se do druhého kola prokousala přes islandský Hafnarfjördur. O branky se při výhře 2:0 na hřišti soupeře podělili Chorvat Balič a venezuelský útočník Ramírez, který v minulostí oblékal i dres Karviné.

Jablonečtí si budou chtít spravit chuť po minulé sezoně, kdy jejich cestu pohárovou Evropou zastavil právě ve druhém předkole Evropské ligy arménský Pjunik Jerevan.

Popereme se o postup

Litevský klub Riteriai, jenž bude stát v cestě do 3. předkola libereckým fotbalistou, už má za sebou bitvu v úvodním předkole. A to bitvu takřka doslova. Přes severoirské Derry City postoupil po výsledku 3:2 v prodloužení, když postup trefil hned zkraje nastaveného času Kazlauskas. O první dvě branky domácího celku se postaral druhý z útočníků Paulauskas.

V domácí lize se ale Riteriai zatím vůbec nedaří, když z šestnácti utkání vyhráli pouze jednou a přidali pět remíz.

"Z trojice týmů, proti kterým jsme mohli hrát, jsem za nejtěžšího soupeře považoval maďarský Honvéd. Litevský a lotyšský tým jsem považoval za podobně silné soupeře, které bychom měli zvládnout," zhodnotil možné protivníky i finální los liberecký kouč Pavel Hoftych pro web Slovanu.

"Samozřejmě si teď zjistíme víc informací, máme na to dostatek času. Škoda, že nehrajeme doma. Bude teď záležet na tom, jestli se bude hrát v Litvě nebo na neutrální půdě. Máme informace z Plzně, jaká omezení a hygienická opatření se týkají cesty na venkovní zápas, ale s tím se musíme vyrovnat. Popereme se o to, abychom šli do dalšího kola. Věřím, že během příštích dvou týdnů se ještě posuneme dál a mužstvo se víc sehraje," řekl po losu pro náš web trenér Pavel Hoftych.

Slovan Liberec čeká proti litevskému týmu návrat do evropských pohárů po několika letech. Naposledy se v nich představili v ročníku 2016/17, tehdy z třetího předkola prošli až do základní skupiny, v níž uhráli čtyři body proti Karabachu. Obě utkání s Fiorentinou i PAOK Soluň prohráli.

Hracím termínem 2. předkola Evropské ligy je 17. září.