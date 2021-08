Hosty dostal i v odvetě na umělé žilinské trávě Pleštil, další dvě branky přidali v posledních minutách v 86. Vaníček a v 88. Čvančara. Trenér Rada vyslal do čtvrteční odvety naprosto stejnou základní jedenáctku, která před týdnem doma vybojovala vysoké vítězství 5:1.

Jablonec v součtu dvou zápasů vyhrál 8:1 a jeho kouč se s úsměvem mohl vrhnout na hrací plochu. Slavil postup, jenž se zapíše do klubové kroniky zlatým písmem.

"Samozřejmě teď je úleva, ale musím říct, že poslední tři dny jsem toho nenaspal moc, protože ze zápasu jsem měl velké obavy, i když každý po výsledku 5:1 doma řekne, že je to formalita," řekl trenér Petr Rada. "Před týdnem nás někteří prakticky odepsali, že už nemáme šance, že jsme ostudy a najednou se to takhle otočí. Ve fotbale to takhle je."

Žilina, která v Evropské konferenční lize přešla přes tři předkola, doma v pohárech prohrála teprve druhé z posledních 14 utkání. Naopak Jablonec zvítězil venku v pohárech po čtyřech porážkách.

V utkání začal aktivněji Jablonec, Pilař však "nůžkami" zakončil nad a zblízka neuspěl ani kapitán Doležal. Na opačné straně Hanuš vyrazil Ďurišovu střelu. Poté Jibril vyslal do úniku Rusnáka, ale hostující brankář včasným vyběhnutím svůj tým zachránil. Následně se ze dvou slibných šancí neprosadil Pleštil, ale ve 30. minutě se už dočkal.

Jablonecký záložník obdržel ve vápně přihrávku od Holíka, u penaltového puntíku se obtočil kolem Ananga a střelou k tyči nedal Belkovi šanci.

Po přestávce se v šestnáctce dostal do slibné pozice Jibril, jenže stoper Kubista mu nedovolil zakončit. Domácího gólmana zase zblízka nepřekonal Čvančara, který o chvíli později neproměnil ani únik. V 82. minutě hostující stoper Zelený zblokoval Rusnákovu střelu nad břevno.

Za čtyři minuty z malého vápna nepropálil hradbu těl střídající Martinec, míč se však odrazil k Vaníčkovi, který se už nemýlil. Vzápětí Čvančara v šestnáctce přetlačil Minárika a zakončením z otočky vyzrál na Belka.

Evropská konferenční liga, odveta předkola play-off:



MŠK Žilina - FK Jablonec 0:3 (0:1)

Branky: 30. Pleštil, 86. Vaníček, 88. Čvančara. Rozhodčí: Tohver – Koiv, Klaasen (Estonsko). ŽK: Slebodník, Paur – Pleštil, Kratochvíl, Rada. Diváků: 5122. První zápas: 1:5. Postupuje Jablonec.

Žilina: Belko – Anang, Minárik, Kiwior, Sluka (75. Kaprálik) – Slebodník, Gono, Bičachčjan (75. Myslovič) – Rusnák (83. Goljan), Jibril (83. Jambor), Ďuriš (57. Paur).

Jablonec: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (73. Vaníček), Kratochvíl (85. Martinec), Považanec (85. Hübschman), Houska, Pilař (85. Malínský) – Doležal(50. Čvančara).