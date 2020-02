V nejvyšší české soutěži odehrál celkem 127 zápasů, v nichž vstřelil 54 branek. Jeho plzeňská bilance v lize byla 91 utkání/45 gólů, k tomu odehrál v dresu Viktorie 27 utkání v evropských pohárech a dal v nich 12 branek.

Novému trenérskému štábu Viktorie teď zůstávají k dispozici jen dva vytáhlí útočníci Tomáš Chorý a Francouz Jean-David Beauguel. Oba už nastupovali při Krmenčíkově zranění, ale jinak mu spíš kryli záda.

Nezdá se však pravděpodobné, že by mohla za elitního forvarda přijít adekvátní náhrada. Trenéři Viktorie ji budou muset najít ve vlastních řadách. Což potvrzují i slova hlavního kouče Adriána Guľy. „Věřím, že se nám podaří rozložit jeho gólovost na další hráče,“ prohlásil slovenský trenér po přípravném zápase s japonským Šonanem (1:0), v němž šel ve druhé půli na hrot 22letý Ondřej Mihálik.

Odchod elitního snajpra na zahraniční angažmá chápe. „Je to motivace i pro další hráče. Vidí, že se vyplatí na sobě svědomitě pracovat, tvrdě makat. Upozorní tím na sebe,“ říkal Guľa. „Mají inspiraci. Když budou hrát špičkově za náš klub, otevřou se jim i nové možnosti,“ doplnil trenér Viktorie.

Ve druhé půli zápasu s japonským Šonanem vyzkoušel na hrotu 22letého Ondřeje Mihálika. „Byl to záměr, Tomáš Chorý má stále problémy se zlomeným nosem, takže nebyl k dispozici. Jsem rád, že jsme si to vyzkoušeli v zápase,“ vysvětloval to kouč Guľa. „Jsem zvyklý hrát z obou pozic, odmalička jsem působil jako hrotový útočník. Poslední dobou nastupuji často z kraje, takže jsem ztotožněný s obojím,“ nevadilo Mihálikovi.

Kdo si řekne o šanci po Krmenčíkovi?