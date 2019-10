„David má zdravotní problémy už z předchozích zápasů za Slavii, které odehrál se sebezapřením. Musí se doléčit. Filip poslední utkání nedohrál kvůli zranění třísel,“ vysvětloval ztráty asistent trenéra Jiří Chytrý.

Dodatečnou pozvánku dostali Stefan Simič a Jaromír Zmrhal. „Levého obránce teď pravidelně hraje Láďa Krejčí, takže ho posuneme o post dolů a máme ho jako alternaci za Nováka. Povolali jsme jsme tedy ofenzivního Zmrhala,“ uvedl Chytrý.

Obrana Slavie nebude

Simič zaujal svými výkony v Hajduku Split, kde po letech strávených v Itálii konečně pravidelně nastupuje. „Na minulém srazu jsme ho viděli i v tréninku a byli jsme s ním spokojeni,“ řekl asistent kouče Šilhavého. Po vypadnutí Hovorky přišli trenéři o zajímavou alternativu se složením kompletní slávistické obrany. „Zajímalo nás to z hlediska perspektivy, ale musíme to brát, jak je, nic s tím neuděláme,“ podotkl Chytrý.

Ostrovní celek si zatím vede v kvalifikaci výborně. Všechny své soupeře dokázal přejet rozdílem třídy včetně českého týmu, který si z Wembley přivezl potupnou prohru 0:5. A další výsledky Albionu? 5:1, 4:0, 5:3. Anglie tak může už v Edenu slavit postup na šampionát, což jim domácí budou chtít překazit. Hlavní je zastavit gólovou mašinu. „Zatím nám nikdo neukázal, jak na to,“ smál se Chytrý.

„Bavíme se o obrovské kvalitě. Útočná síla tkví v individuálních schopnostech, rychlosti, technice. Celý tým hraje dobře, kompaktně a využívá jednotlivé přednosti hráčů. Musíme eliminovat jejich hru jako takovou a pak můžeme uspět,“ doplnil asistent.

Podstatné bude, aby se neopakoval výpadek z anglické půdy. „Tam jsme měli největší problém ve hře s míčem. V tom chceme být silnější. Udržet ho, nebát se hrát a být nebezpeční směrem dopředu. Chceme být odvážnější,“ zdůraznil. Klíčový však pro národní tým bude především listopadový duel s Kosovem. „Každý bod s Anglií by ale rozhodně byl pozitivní a povzbudivý,“ dodal Chytrý.

Britská policie usilovala o přeložení duelu

Kvůli obavám z násilností hostujících fanoušků usilovala britská policie o přeložení pátečního zápasu českých fotbalistů s Anglií v pražském Edenu. Bojí se totiž, že by se mohly opakovat výtržnosti z loňské přípravy v Amsterdamu. Právě při posledním duelu, který Anglie sehrála ve stejném termínu, tedy v pátek večer, bylo zadrženo kvůli řádění v ulicích přes sto anglických fanoušků.



Do Edenu by mělo dorazit téměř čtyři tisíce příznivců Albionu, což je vyšší počet, než je pro hosty obvyklé. V Praze se jich navíc může celkově pohybovat až dvojnásobek. „Napsali jsme UEFA, aby tento termín zvážila. Je to nešťastné rozhodnutí. Kritické situaci se mohlo předejít než se ji snažit za běhu kontrolovat a pak toho litovat,“ uvedl zástupce policejního náčelníka Mark Roberts.