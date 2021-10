Jenže co má dělat Jaroslav Šilhavý, jeho žák, jenž se od velkého pána učil jako asistent? Vždyť mu před pokračováním kvalifikace mistrovství světa, v níž v pátek Česko vyzkouší kousavý Wales, vypadli právě hráči na zmiňované posty.

Chybí elitní krajní obránci i křídla, tedy členové záložní řady, kteří (jak se říká) pilují lajnu: Vladimír Coufal, Jan Bořil, Pavel Kadeřábek, Jakub Jankto, Lukáš Masopust.

„Hodně nás to mrzí, všichni měli formu,“ pronesl útočník Jan Kuchta. „Skládat novou obranu fakt není ideální,“ doplní Karel Piták, internacionál a expert Deníku.

Začněme čtverkou, jak kouzelně nazýval Brückner defenzivní kvarteto. Za ním bude brankář Tomáš Vaclík, to je jistota. Také ve středu obrany nedojde na experimenty. Tomáš Kalas s Ondřejem Čelůstkou (vrací se po zranění) tuze uspokojivě zvládli Euro.

„Na stoperech moc výběr není. Ještě by tam mohl být Tomáš Holeš, ale myslím, že ten je lepší ve středu zálohy. Kalas s Čelůstkou jsou jasní,“ soudí Piták.

Kalamita však nastala na krajích. První tři volby (Coufal, Bořil, Kadeřábek) jsou out. Vlevo by měl naskočit protřelý Filip Novák. „Když je zdravý, hraje ve Fenerbahce dobře,“ upozorní Šilhavý.

Vpravo je to složitější, Aleš Matějů však v Brescii, byť je to druhá italská liga, tento post ovládá. „Asi bych ho volil, trenér ho má vyzkoušeného více než další adepty,“ pronese Piták. Ano, sparťan Tomáš Wiesner i plzeňský Milan Havel jsou zelenáči.

Dále je tu otázka křídel. Jde o klíčová ofenzivní místa. Vpravo by mohl dostat šanci sparťan Jakub Pešek. V derby zahrál fantasticky. „Je v laufu, není co řešit, měl by nastoupit,“ přikývne Piták.

Levá strana je zapeklitější. Rychlík Jankto není k dispozici. Elegantním řešením by mohlo být nasazení mladíka Adama Hložka. Do útoku se nedostane, tam nastoupí Patrik Schick, pozici číslo 10 drží Antonín Barák. A Hložek na křídle nastupoval za Spartu v reprezentaci.

„Není úplně ve formě, tedy spíš nemá čísla, ale v ofenzivě zvládne odehrát všechny posty,“ upozorňuje Piták.

Šilhavý má každopádně dost přemýšlení.