Není divu: symbolickou pásku pro pohárový duel proti Fenerbahce totiž navlékl ukrajinský stoper Taras Kačaraba. Stejně jako tisíce jeho krajanů v Česku i on od rána zděšeně sledoval zprávy ze své zákeřně napadené vlasti.

Ať pyká fotbal, hokej, celé Rusko. Sport může dostat Putina do blázince

„Byl to můj psychicky nejtěžší zápas v životě,“ hlesl Kačaraba, viditelně dojatý podporou, kterou se jemui Ukrajině dostalo od fanoušků v Edenu.

„Snažil jsem se koncentrovat, ale celý den jsem četl zprávy. Všechny moje myšlenky byly s Ukrajinou a s rodinou,“ popsal obránce Pražanů, který čelil dosud neznámému tlaku.

Budou narukovat?

Není v tom sám, ukrajinských sportovců v Česku samozřejmě působí víc. Přímo ve Slavii je Kačarabovým parťákem Maksym Talovjerov, ve sparťanském béčku pro změnu hraje Vadim Červak. A zdaleka nejde jen o fotbalisty. Například mezi volejbalisty pražských Lvů patří Ivan Pljaseckij. I jím ruská invaze otřásla.

„Ráno jsem volal mámě, která říkala, že se vzbudila a slyšela výbuchy. Všichni byli vystrašení,“ líčil Pljaseckij.

Nejde mi do hlavy, co Putin udělal, říká volejbalista Lvů. Svět musí otevřít oči

Je pochopitelné, že v takové situaci je extrémně obtížné soustředit se na sport a práci. „I na tréninku jsem pořád na telefonu. Všichni v klubu mě podporovali, nabízeli pomoc,“ svěřil se volejbalista extraligového týmu z hlavního města.

Otázka je, co bude dál. Není totiž vyloučeno, že i profesionální sportovci budou povoláni do zbraně. „Ještě minulý týden jsme si dělali trochu legraci, jestli nám kluci neodejdou, a teď je to realita,“ vrtěl hlavou slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Odhodlání pomoci napadené vlasti však nelze tlumit. „Šel bych bránit svou rodinu,“ přikývl Pljaseckij.

Fake news v oběhu

Všichni oslovení ukrajinští sportovci se shodnou, že nejhorší na celé situaci je strach o příbuzné a nejistota, co bude dál.

Šumperský Ukrajinec Ostrovka: Hrozné, ani nemůžu říct, jak moc se obáváme

„Ani nemůžu říct, jak moc se obáváme. Mám na Ukrajině maminku, manželka tam má celou rodinu. Hoří všechno, je to v Charkově, v Kyjevě, všude… Nikdy jsem nepočítal, že v této době můžeme jít do války,“ řekl fotbalista Evžen Ostrovka, opora divizního Šumperka.

Jak upozorňuje Pljaseckij, nebezpečím je také množství obíhajících dezinformací. „Chtěl bych, aby lidé dokázali rozlišit, co vidí a co čtou na internetu, protože je na něm hodně falešných zpráv,“ všiml si mladý volejbalista.

Není výjimkou, že část rodiny sportovců žije na Ukrajině a část v Rusku. Dnes jde o dva úplně jiné světy.

Slavia, to není jen Kačaraba. Ukrajinská misska Nina Köstl říká: Slzy a beznaděj

„Máme v Rusku příbuzné, já konkrétně tetu. Hned ráno jsme jí volali, jak to u nich vypadá, a ona: „Co?“ O ničem nevěděla. Lidé tam ty informace vůbec nedostávali a totálně je dezinformují,“ popsala Nina Köstl, manželka asistenta trenéra Jaroslava Köstla, která pochází z Ukrajiny. „Než začala válka, tak jsem se dívala na ruské zpravodajství, a byl to samý fake,“ dodala.

Jako Češi se Slováky?

Z válečného řešení jsou vesměs vyděšeni i tuzemští sportovci z Ruska. Přesto situaci vnímají v poněkud jiných odstínech.

Zděšený ruský házenkář Titkov: Útok na Ukrajinu? Něco neomluvitelného!

„Je to něco nemyslitelného, jako by bojovali Češi se Slováky. Každopádně vše je důsledkem dlouhodobého neřešení problému, který rozhodně není jednostranný,“ řekl bývalý házenkář a trenér Andrej Titkov, který už 30 let žije v Zubří a má české občanství.

Jisté je, že některé rány se budou zacelovat dlouho a obtížně.