Jako když vybouchne sopka. V Málaze čekalo na Čechy červeno-žluté peklo

Celou neděli bylo v Málaze obrovské parno. Ale to španělským fanouškům nevadilo. Někteří stáli před dějištěm už více než dvě hodiny před výkoem. Jiní v tu chvíli stepovali před hotelem, kde byly ubytované španělské hvězdy a čekali, aby je povzbudili už při nástupu do autobusu.

Před stadionem se také fans, kteří zrovna nestáli frontu do fanshopu Málagy CF, štosovali do řady podél příjezdové cesty a někteří se před sluníčkem schovávali do úzkého pásu stínu. V okolí byl slyšet hlavně zvuk vuvuzel, které množství okolních stánků prodávalo, všude se to hemžilo španělskými vlajkami, národními dresy a sem tam byl k vidění bílo-modrý dres domácího klubu Málagy.

Objevit český dres nebylo jednoduché, přesto jej pár jedinců na sobě mělo. Jinak to ale bylo červeno-žluté peklo.

To se naplno projevilo při příjezdu španělských reprezentantů na stadion. Ulice šílela. Andalusané fotbal opravdu milují. Poté, co Málaga sestoupila v roce 2018 z LaLigy do druhé nejvyšší soutěže, mohli konečně zase na fotbal té nejvyšší úrovně a vidět hvězdy Realu Madrid, Barcelony a dalších celků.

Zdroj: Michal Muzikant

Souček: Španělé to mají v Málaze rádi

Naposledy se španělská reprezentace představila v Málaze před téměř pěti lety (11. listopadu 2017) proti Kostarice. I tehdy bylo třicet tisíc míst vyprodáno, stejně jako tomu bylo i proti České republice, kde hlasatel oznámil 30389 lidí. Po lístcích se totiž zaprášilo během patnácti minut.

„Když se oznámilo místo, fanoušci hned vyprodali vstupenky. Bylo to velkolepé a fanoušci ohromní. Dostávalo se nám od začátku podpory - všude byly naše vlajky a dresy. A náš odjezd na stadion? To bylo něco fenomenálního,“ líbilo se španělskému kouči Luisi Enriquemu.

Na Čechy pískot, na svoje miláčky samozřejmě hlasitý potlesk. Španělští diváci dokonce slavili góly svých hráčů už při rozcvičce, následně burácel roh tribuny, kam se šli domácí rozběhat.

To ještě bylo nic oproti tomu, když hlasatel představoval jména hráčů jako Unai Simón, Dani Carvajal, Álvaro Morata, Koke a další… Dobrou náladu podtrhl také zpěv při písničce Freed from desire.

„Už při rozcvičce byla půlka stadionu zaplněná. Nástup na utkání úžasný. Španělští hráči, se kterými jsem se bavil, říkali, že to v Málaze mají rádi,“ potvrdil kapitán Čechů Tomáš Souček.

Gaviho příchod diváky rozparádil

Od úvodních minut se do toho třicet tisíc lidí pustilo a tlačili favorita. Atmosféra byla ještě fotbalovější než v Lisabonu, kde bylo o čtrnáct tisíc lidí více. Španělé rozjeli v patnácté minutě mexickou vlnu a chvíli na to mohli bouřlivě oslavit už po 23. minutách hry gól Solera, nejvíce je ale nahněval hlavní sudí Cakir, když neodpískal údajný faul na unikajícího Asensia.

Ve druhé půli navíc nastoupil talentovaný Gavi a toho ve Španělsku opravdu zbožňují, což mu dali fanoušci najevo ihned v první možnou chvíli, kdy zacvičil s českou defenzivou, pokřikem: „Gavi, Gavi.“

„Jeho příchod na hřiště byl, jako když vybuchne sopka. Na stadionu nemohl být jediný divák, kterému by se nelíbilo, co Gavi na hřiště přinesl,“ hodnotil Enrique.

„Atmosféra byla úžasná, dost podobná té v Portugalsku. Hrát tady v tom je o to těžší a doufám, že v Česku v září to bude podobné a naši fanoušci nás budou hnát,“ uzavřel Souček.

Už tak dobrou náladu, která byla v ochozech Málagy cítit celou dobu, ještě zvedl druhým gólem Španělska Sarabia. Češi tak divákům radost zkazit nedokázali. Maximálně tím, že nepřišel třetí gól, protože si jej fanoušci doslova přáli.