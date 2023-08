Jan Kuchta. Jméno sparťanského útočníka se poslední dny přetřásá na Letné. Spekuluje se totiž o odchodu českého reprezentanta ze Sparty. Nahrávají tomu i zvěsti, že Kuchta není zrovna úplným vzorňákem. Minulé dva zápasy ani nebyl v základu, v tom posledním vůbec nehrál. Sparta řeší dilema, jak se zlobivým střelcem naložit. Zásadní zlom může přinést dnešní odveta závěrečného předkola Evropské ligy s Dinamem Záhřeb. Podle kouče Briana Priskeho může právě Kuchta sehrát v bitvě podzimu klíčovou roli.

Už se viděli v milionářské Lize mistrů, v očích se jim točily dolary. Teď to ale vypadá, že na Letné budou rádi alespoň za Konferenční ligu. Fotbalisté Sparty jsou totiž na pokraji vyřazení z play-off o Evropskou ligu. Na rozdíl od věčného rivala ze Slavie, který boj o Evropu tradičně zvládá lépe.

Po ligovém titulu přišel opět krutý střet s evropskou realitou. Sparta v kvalifikaci o Ligu mistrů nestačila na dánského mistra z Kodaně a zdá se, že nemá ani na chorvatského šampiona. Pražané ztratili úvodní zápas s Dinamem v Záhřebu 1:3 a dnes na Letné se budou muset sakra snažit, aby postoupili do základní skupiny Evropské ligy.

Sparta navíc není před klíčovým mačem sezony zrovna v ideálním rozpoložení. Spekulace kolem odchodu Jana Kuchty do dánského Midtjyllandu na pohodě nepřidávají. Kouč Brian Priske ale možný přestup neřeší. Věří, že jeho tým může vytáhnout ze srabu právě svérázný útočník Kuchta, který poslední dva zápasy začínal na lavičce náhradníků.

„Nevím, kolik toho mužu říct… Je to náš hráč a máme radost, že je tady. Pořád má ve Spartě co dokázat. Vím, že jeho ambicí je zahrát si v zahraničí, teď má ale rozdělanou práci ve Spartě. Věřím, že v zápase s Dinamem bude Kuchta hrát velkou roli,“ poznamenal Priske před dnešní bitvou sezony.

Kuchta není špatný kluk

Dánský lodivod odmítl, že by Kuchta v posledních zápasech stál kvůli tomu, že zlobil nebo trucoval kvůli přestupu. Prý měl menší zdravotní problémy. Na přístup hbitého útočníka si nestěžuje.

Sparťan Kuchta se vysmál Tvrdíkovi a Trpišovskému. Od slávistů to pak schytal

„Kuchta je dobrý kluk, není špatný, jak jsem četl v některých článcích. Dře pro nás a dělá spoustu věcí. Mám radost, že s ním pracuju. Někdy je to s ním složitější jako se všemi útočníky, ale rozhodně to není špatný kluk,“ zdůraznil Priske.

Dnes večer na Letné musejí sparťané táhnout za jeden provaz. Jde o prestiž i miliony. Postupem do Evropské ligy by Sparta vydělala 3,63 milionu eur (zhruba 87,7 milionu korun). Za účast v Konferenční lize, kterou mají jistou, by inkasovali 2,94 milionu eur (téměř 71 milionů korun).

„Rozdíl mezi Evropskou ligou a Konferenční ligou je velký. Jak finančně, tak i kvalitativně,“ přiznal Priske. „Pokusíme se přivést Evropskou ligu na Letnou,“ zvolal odhodlaně.

„Evropská liga je náš cíl. Pevně věřím, že se nám to podaří. Já ani nikdo jiný zatím o Konferenční lize nepřemýšlíme. Děláme všechno pro to, abychom Evropskou ligu hráli,“ doplnil slovenský křídelník Lukáš Haraslín.

