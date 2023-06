/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Smál se, oči mu zářily nadšením. Fotbalista Jan Matoušek zakončil bláznivou sezonu krásnou tečkou, v kvalifikaci o evropský šampionát si v Tórshavnu připsal premiérový reprezentační start. Sám to nečekal. Aby ne, vždyť na podzim paběrkoval na hostování v Liberci a Slavia už ho nechtěla. V zimě proto zvolil hostování s následným přestupem do Bohemians. A udělal dobře.

Jan Matoušek ještě v příbramském dresu | Foto: Deník/Ladislav Adámek

Odchovanec příbramského fotbalu prožil (a pořád prožívá) nezvyklé chvilky. Je to pár týdnů, co nastoupil za Bohemians „B“ v ČFL, tedy třetí nejvyšší soutěži! Pak s nadšenými fanoušky běhal po Ďolíčku a slavil nečekaný postup do pohárové Evropy.

To nejlepší přišlo v sobotu na souostroví v Atlantském oceánu. Jan Matoušek Tady oblékl červený dres s lvíčkem na hrudi. Po boku Tomáše Součka a dalších hvězd.

„Sezona se nevyvíjela dobře, ale potom se to obrátilo. Změnil jsem klub. A teď se mi splnil sen,“ líčil útočník po vítězném zápase na Faerských ostrovech (3:0). Gól nedal a ještě ho trenér poslal na pozápasový trénink.

Jaké to je jít trénovat po zápase, který vás musel nadchnout?

Já s tím počítal. Bylo to od trenérů dané už před zápasem. Hráči, kteří nenastoupí nebo budou hrát jen chvilku, půjdou na plac.

Není to trošku za trest?

(zamyslí se). Vím, že musím trénovat, nechce se mi, ale musím…

Česká fotbalová reprezentace před zápasem na Faerských ostrovech:

Pojďme k vašim pocitům. Neměl jste z debutu v národním týmu obavy?

Nebál jsem se. Kdyby ano, asi bych nemohl hrát fotbal. Myslím, že hrát za reprezentaci je snem každého. Šel jsem si to užít.

Napadlo by vás to v zimě?

Vím, kam míříte. Sezona se nevyvíjela dobře. Hostováním v Bohemce jsem ožil, přišla první nominace a jsem moc rád, že hned přišel také první start.

Už jste přemýšlel o tom, kam si schováte dres?

Ještě nebyl čas. Ale dres si určitě někam pověsím.

Dokonce jste mohl dát gól. Mrzí vás moment, kdy jste netrefil bránu?

Hodně to mrzí. Ale nebylo to tak snadné. Brankář byl blízko, proto jsem se ho snažil obstřelit. A netrefil jsem to. To se stane.

Ještě jste se ocitl v jedné šanci, vypadalo to, že poběžíte sám na brankáře.

Měl jsem si míč kopnout dopředu. Nevím, proč jsemsi ho nechal u nohy. Jenže… Umělá tráva je jiná, běhá se na ní hůř než na normálním hřišti.

Oslava českých fotbalistů po vítězství na půdě Faerských ostrovů:

Zdroj: Deník/Martin Jůzek

Z podobné akce jste dal v květnu gól Liberci.

U prvního doteku s míčem jsem si na to vzpomněl. Ale tady se mi brzy obránce dostal k tělu. Asi bych si s tím měl poradit.

Co říkáte na góly Václava Černého?

Střelu a levou nohu má neskutečnou. Víme to o něm. Asi málokdo z nás by to takhle trefil.