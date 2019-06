Zápas jste začali špatně.

Máte pravdu, ale paradoxně nás to nakoplo. Vytvořili jsme si pak mraky šancí. Na tom můžeme stavět do dalších zápasů.

Nebál jste se, že brzký gól v české síti může poslat tým do kolen?

Víte co, takový je fotbal, to se stává. Okamžitě jsme začali útočit a oklepali jsme se. Může nás mrzet jen to, že jsme nepřidali třetí gól, měli bychom klid.

Co jste si říkali za stavu 0:1?

No, nenadávali jsme si (úsměv). Chválili jsme se, jakmile se nám něco povedlo.

Mohli jsme dát víc branek, vždy to bylo těsné

Bulhaři nakonec neodolali. Věděli jste, jak na ně?

Připravovali jsme se na to, že v obraně mají hodně skulin, akorát jsme nevěděli, jak moc změní jejich hru nový trenér. Ale bylo to dobré. Snažili jsme se nabíhat za obranu a dvakrát to vyšlo.

Mohli jste dát snad šest gólů…

Vždycky to bylo těsně. Třeba moje střela minula bránu o pár centimetrů. Já už to viděl v bráně, ale stočilo se to po teči vedle… A pak jsem skluzoval na centr a míč prolétl přede mnou.

Vy osobně jste v závěru střídal. Proč?

Moc jsem toho letos neodehrál, možná osm celých zápasů? Cítil jsem se dobře, ale pak už mě braly křeče.

Jaké jsou vaše plány na další hodiny?

V sobotu se přesouváme do Olomouce. Díky výhře můžeme být v klidu, máme dva dny, kdy musíme zregenerovat a nachystat se na Černou Horu.