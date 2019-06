Fotbalisté Uruguaye remizovali ve svém druhém utkání na mistrovství Jižní Ameriky s Japonskem 2:2 a o postup ze skupiny budou muset bojovat do posledního zápasu. Favorizovaní Uruguayci museli proti mladému týmu, který je na šampionátu jako host, dvakrát dotahovat, aby zachránili alespoň remízu.

Zklamaní fotbalisté Uruguaye po remíze 2:2 s Japonskem na turnaji Copa América.

Japonsko, které po úvodní prohře 0:4 s obhájci titulu Chile udělalo sedm změn v sestavě, poslal dvakrát do vedení Kodži Mijoši. Záložník poslal asijský tým do vedení ve 25. minutě, ještě do poločasu vyrovnal Luis Suárez z penalty, kterou rozhodčí nařídil po poradě s videem. Na druhé straně se ale později Japonci dožadovali pokutového kopu marně.