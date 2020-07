Muselo se ale počkat, malé zdržení nastalo. Svoboda totiž v tomto kroužku dořešil scénář, podle nějž bude v Česku dokončena koronavirová sezona.

Potvrzené zvěsti

Až po této sešlosti začalo jednání. „Bylo velmi konstruktivní. Apeloval jsem na to, aby nikdo nepřemýšlel, s kým je kamarád,“ okomentoval Svoboda.

Bylo to, jak říká. Rychlé, jednoznačné. Prošla varianta, která byla předdomluvená, ve fotbalovém společenství se objevila už po deváté ráno. Nakonec se zvěsti potvrdily.

Výsledek: Dokončí se skupina o záchranu ve FORTUNA:LIZE. Sestoupí nejhorší tým (Opava, Karviná, nebo Příbram). „Myslím si, že ze všech řešení zvítězilo to nejférovější,“ podotkl šéf Opavy Jaroslav Rovňan.

Zdroj: Deník

Z druhé ligy postoupí vedle prvních Pardubic také Brno a Dukla. „S takovým výsledkem jsme vůbec nepočítali, příjemně nás to překvapilo,“ přiznal brankář pražského celku Filip Rada.

„Je dobře, že se v tomto nabitém programu baráž nehraje, nicméně si myslím, že je luxus, aby z druhé ligy postupovaly tři týmy,“ poznamenal sportovní manažer Opavy Alois Grussmann.

Příští sezonu bude mít nejvyšší soutěž osmnáct účastníků, druhá čtrnáct. Z ligy sestoupí tři přímo, ze druhé postoupí jeden. Opět se tak vrátí klasika: šestnáct mužstev v obou patrech.

Co když?

Bohužel, to vše bude platit ve chvíli, kdy se skupina o záchranu dohraje. To však není jisté, vždyť Karviná je v centru problému.

Pokud se objeví problém, je tu cesta číslo dvě. Z ligy by v tu chvíli nesestoupil nikdo, z druhé by šly Pardubice a Brno. Dukla by ostrouhala. „O baráži mezi Brnem a Duklou jsme neuvažovali. Měli třicet kol, aby si to vyřešili mezi sebou,“ pronesl Svoboda.

Kdo byl v opozici? Hradec a Olomouc



Třicet klubů vyslalo na včerejší grémium do pražského Edenu své důležité muže. Dva oddíly se omluvily.



Řešení konce sezony, které nakonec z fotbalové schůze vyplynulo, bylo odhlasováno jako za dřívějších časů. Podpora byla jasná. Pro bylo sedmadvacet rukou. Hlasování se zdržel zlínský manažer Zdeněk Grygera, který si nepřišel kvůli účasti jeho týmu ve skupině hrající o záchranu dostatečně nestranný.



Proti se postavilo duo.



Prvoligová Olomouc, za niž dorazil sportovní manažer Ladislav Minář. Nelíbilo se mu, že návrh dostal těsně před jednáním a ihned musel rozhodnout.



Druhým oponentem byl druholigový Hradec. „Návrh respektujeme, ale nelíbí se nám, že příští rok bude postupovat z druhé ligy jen jeden mančaft. Navrhovali jsme, aby si druhý zahrál baráž se čtvrtým nejhorším z první ligy,“ vysvětlil sportovní ředitel Jiří Sabou. (fej)