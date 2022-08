Krok od obřího krachu. Slavia to schytává, šéf klubu Tvrdík se brání

„Jsme jeden krok od cíle, který všichni chceme dotáhnout. Absolvovali jsme kvůli tomu hodně. Očekávání je velké,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. „My jsme bohužel v prvním utkání ukázali svou horší stránku. Výhoda kvalifikací je, že máte ještě jeden zápas. Všichni věříme, že se z toho poučíme a že výkon bude úplně jiný.“

Slávisté se na odvetu naladili sedmigólovou kanonádou proti Pardubicím, kterou dirigoval hattrickem Stanislav Tecl. V utkání s polským vicemistrem budou spoléhat na domácí tvrz v Edenu, kde padli jen jednou z posledních deseti pohárových zápasů.

„Všichni cítíme, že v těch velkých zápasech v bouřlivější atmosféře jsme mnohem silnější doma. Pomáhá to k tomu, aby hráči ze sebe dostali to nejlepší a někdy šli i za hranu toho, na co v tu chvíli mají,“ přikývl Trpišovský. „Jsem přesvědčen, že tu bude peklo, jak na tribunách, tak hlavně od nás na hřišti. Že to společně zvládneme a budeme se radovat.“

Problém s letadlem

Hráči Slovácka jsou v mnohem větší pohodě. Do dnešní odvety na půdě AIK Stockholm totiž půjdou s luxusním třígólovém náskokem. Jsou ale obezřetní. „Víme, že nás čeká velmi důležitý zápas nejenom pro klub, ale i pro celý český fotbal,“ říká Martin Svědík.

Pro vítěze domácího poháru jde o třetí pokus o postup do evropské soutěže. „Kluci to mají v sobě. Vědí, o co se hraje. Jestli k tomu přistoupí jako minulý čtvrtek, tak se o postup nebojím,“ věří kouč Slovácka, které včera mělo problém s letadlem a do Švédska odletělo až večer.

„Nějaká komplikace to samozřejmě je. Ale musíme si to v hlavách nastavit tak, abychom to přetavili v naši výhodu,“ míní kapitán Michal Kadlec.

Tenhle zápas je kdo s koho, klubům jde o hodně. Za postup získají 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). A navíc by byla šance na další body do koeficientu a tedy lepší pozici pro nasazení do dalších ročníků evropských pohárů.