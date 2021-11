Předposlední kolo základní skupiny, oba soupeři mají po čtyřech bodech, vítěz si (teoreticky) může zajistit postup. Už tohle by hravě stačilo, aby se z „běžného“ duelu Evropské ligy stala pikantní laskomina pro milovníky fotbalového adrenalinu.

Jenže když ještě dodáme, že proti sobě nastoupí Glasgow Rangers a Sparta Praha, málem by to chtělo na Ibrox Stadium povolat mírové sbory OSN. Otázka je, zda by to stačilo zabránit válce.

Rasismus? Kamaru normálně vypískali, vrací se sparťan Hancko k aféře Rangers

Že jde o nadsázku? Do jisté míry ano, vždyť třaskavá atmosféra k pohárovým mačům patří. Tak to vnímají i hráči. „Osobně se na to těším. Bude tam hodně lidí, možná i vyprodáno. Zvládli jsme to v Kodani, nezamávalo to s námi ani v Lyonu,“ řekl obránce Dávid Hancko.

„Necítím vůči Rangers nic jiného než zdravou sportovní rivalitu. Jsme tu kvůli fotbalu, to je to jediné, co můžeme ovlivnit," dodal David Pavelka.

Rasisté a uplakánci

Jenže vzpomeňte si, jak to v Glasgow vypadalo na jaře, když tam hrála (a slavila postup) pražská Slavia. Tehdy to všechno odstartovalo: údajný rasistický útok Ondřeje Kúdely na domácího Glena Kamaru, brutální hra Rangers, likvidační zákrok na slávistického brankáře…

Vřelo to na hřišti a pak i v zákulisí. Přisadili si politici, aktivisté a další figurky. Skandál, ostuda a víc než pošramocené vztahy mezi českým a skotským fotbalem.

Spor o bučení. Rasismus to nebyl, říká trenér dětí. Kauzu řeší i čeští ministři

Nedávný zápas slavného glasgowského velkoklubu na Letné to všechno zase oživil. Hosté si po prohře 0:1 (a vyloučení nešťastníka Kamary) znovu stěžovali na rasismus, Pražany zase šokovaly nevybíravé slovní útoky druhé strany na děti, které tehdy tvořily publikum na tribunách.

Výsledek? Ve Skotsku teď mají Prahu za metropoli rasismu, kde se už pacholata v kolébkách učí nesnášenlivosti, Češi si naopak hrdé Rangers definitivně zařadili do škatulky „uplakánci, kteří neumějí prohrávat“. A ve čtvrtek je na programu (od 21.00) odveta.

Nechoďte sami

Aktéři z obou klubů raději o nefotbalových souvislostech nemluví, ale stačí se podívat na doporučení Sparty těm svým fanouškům, kteří se rozhodli zamířit do Glasgow.

„Nedoporučujeme procházky okolím stadionu Rangers F.C., a už vůbec ne návštěvu jedné z mnoha hospod a restaurací v bezprostředním okolí Ibrox Stadium,“ radí klub. Odvážní sparťané mají prý ve Skotsku chodit jen ve skupině, neukazovat dresy či klubové šály, neskandovat, nezpívat. Neprovokovat.

Nechoďte do hospod, schovejte šály. Sparta radí fanouškům, jak přežít ve Skotsku

Rizikovost utkání si uvědomuje i UEFA. Stačí, aby to na hřišti jednou dvakrát zajiskřilo, a Ibrox utone pod rozbouřeným přívalem emocí. Jde opravdu o hodně.

Pokud vyhraje Sparta, bude mít postup ze skupiny jistý, tedy neporazí-li Bröndby Kodaň suverénní Lyon. Domácí zase potřebují Pražany zdolat minimálně o dvě branky, aby zůstali ve hře o účast v další fázi EL.

Odčinit Slovácko

Sparta by si navíc měla co nejrychleji udobřit příznivce rozlícené nedělním debaklem na Slovácku. „Kdybychom k zápasu přistoupili stejně, tak to proti Rangers dopadne možná i hůř. Slovácko nám ukázalo, co nás čeká ve Skotsku. Pokud si budeme myslet, že to uhrajeme kombinačním fotbalem, bude to špatné,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Pavel Vrba: „Chceme postoupit ze skupiny a k tomu potřebujeme minimálně tři body. To je naším cílem, abychom hráli Evropu i na jaře.“ pic.twitter.com/JROkokRCsr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 24, 2021

Bojovnost, nesmlouvavost v osobních soubojích, bezchybná defenziva – to je pro letenskou výpravu cesta, jak uspět. „Chceme ukázat, že v neděli to byl jen takový jednorázový omyl,“ burcoval Hancko.

Ani Rangers nejsou v ideálním rozpoložení. V domácím poháru vypadli s Hibernian a nový trenér Giovanni van Bronckhorst (kdysi na Ibrox Stadium hrával) se teprve rozkoukává. Dosavadní kouč Steven Gerrard podlehl vábení z Premier League.

Tak kdo s koho?