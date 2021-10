To vše je nezbytné zařídit. Jinak bude baráž nepřekonatelná.

Zaprvé uzdravit důležité muže. Chybí jich až moc, což je znát. Zadruhé najít druhý plán. Spoléhat jen na Schickova kouzla je nesmysl. Zatřetí ještě více občerstvit mužstvo. Michal Sadílek s Adamem Hložkem (nebojte, toho čeká rozpuk) jsou důkazem, že dravci jsou třeba. Začtvrté kouč se nesmí bát zariskovat. Proti Walesu otálel se střídáním, byla to chyba.

Aby trenér Jaroslav Šilhavý uspěl se svou suitou na jaře v baráži, je nutné mnohé vylepšit. V tuto chvíli je postup do Kataru daleko.

Potvrdila to také poslední dvě utkání v kvalifikaci. Remíza s Walesem je vlastně úspěchem, hosté byli lepší. Výhra nad Běloruskem (v Rusku) byla opět vydřená, daná zejména nevšední kvalitou útočníka Patrika Schicka.

Vidí to každý. Hra drhne.

Nepříjemná je však i současnost. Po tolik úspěšném mistrovství Evropy upadla reprezentace do podivné doby. Sice se drží v boji o druhé místo ve skupině, baráž o šampionát v Kataru má prakticky jistou i ze třetí figury, přesto to není ono.

Fotbal bojuje o účast na turnaji největším – na mistrovství světa. V samostatné historii na něm Češi byli jen jednou, v roce 2006. To je chmurné.

