Fanoušci se těšili na zajímavý zápas, ale Češi přijeli do Boloně dělat stafáž. Šilhavý po zápase uznal, že takhle to nepůjde. "Je to facka," prohlásil.

Jak je trenérovi po takové porážce?

Samozřejmě mě to štve. To je zákonité, když prohrajete takovým rozdílem a po takovém výkonu.

Italové vás přejeli, měli i další šance…

Musíme pochválit soupeře, byli výborní na míči. Naší vinou se dostali do vedení a druhý poločas koncertovali. Na druhou stranu, je lepší prohrát v tomhle období než na samotném mistrovství. Musíme se z toho oklepat a poučit.

Jak si vysvětlujete velké množství chyb?

Byli jsme u všeho pozdě. A nebylo to jen věcí obrany, chyběl tomu důraz v presinku. Potom přišel první hloupý gól, druhý hloupý gól, oni se dostali na koně a už nás přehrávali.

Trápí vás složení defenzivní řady. Co můžete říct o výkonu stoperů?

Ani jeden z nich nepodal dobrý výkon.

O poločase šel ze hřiště Čelůstka. Byl jste s ním hodně nespokojený?

Musel střídat kvůli zdravotnímu problému. K tomu máme zraněného i Tomáše Kalase. Na tomhle postu je složité, když vám vypadávají hráči.

Hrozí, že by nejeli na Euro?

Věřím, že budou k dispozici. U Kalase je to otázka podrobnějšího vyšetření. Sám říká, že by to mělo být dobré. Také u Ondry je to čerstvé, ještě jsme s doktorem nemluvili.

Kdyby to nešlo, ještě nějaké alternativy máte, že?

Ano, za zraněného hráče by měl jít povolat někdo další. Ale ještě tam pak máme Aleše Matějů, který na stoperu hrál v Brescii.

Jde o druhou nejhorší porážku reprezentace pod vaším vedením. Nevzpomněl jste si na Wembley, kde jste prohráli 0:5?

Přiznám, že se mi to honilo v hlavě, navíc po tomhle zápase jsme se zvedli. Ale ne že bychom tedy teď prohráli schválně (úsměv). Už jsem to říkal, musíme si to vyhodnotit, hodit za hlavu a přemýšlet o dalších zápasech.