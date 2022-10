"Nejsem vůbec spokojen, měli jsme mít více bodů. Je neskutečné, že ze zápasů v Sivasu a s Kluží máme jen jeden bod. V tabulce je to srovnané. Víceméně je to, jako kdyby se nehrálo, jako kdyby se do skupiny vstupovalo. Pro nás se to opticky zhoršilo tím, že dva ze tří zápasů budeme hrát venku. O postupu rozhodne to, kdo bude produktivnější," řekl trenér Jindřich Trpišovský.