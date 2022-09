„Čeká nás jednoznačně nejdůležitější utkání v jednadvacítce za dobu, co jsme spolu. Rozhodli jsme se jít do boje s hráči, kteří mají momentálně velmi dobrou formu. Jsou tam i hráči, kteří mají dlouhodobě prověřený charakter, a koukali jsme i na zamýšlenou taktiku. Věříme, že tohle mužstvo uspěje a potvrdí kvalitu. Čeká nás rovnocenný soupeř, rozhodne momentální forma hráčů, kteří budou na hřišti,“ říká před nadcházejícím dvojzápasem trenér jednadvacítky.

V nominaci nechybí prověření brankáři Vítězslav Jaroš a Matěj Kovář, který teprve v minulém týdnu přestoupil do Sparty. Trojku jim bude dělat Antonín Kinský z Vyškova. „Je to brankář, který má velký potenciál. Je to mladý brankář, který už druhou sezonu chytá druhou ligu. Tuhle sezonu je i díky němu mužstvo v popředí, přestože bylo považována za outsidera. Po konzultaci s Petrem Koubou jsme se rozhodli ke dvěma brankářům vzít mladšího a talentovaného gólmana,“ vysvětlil Suchopárek.

Vedle Kinského jsou pak bez odehraných reprezentačních zápasů v této kategorii ještě obránci Lukáš Endl ze Zbrojovky Brno a Tomáš Vlček z Pardubic. V útoku je nováčkem Matyáš Kozák z Liberce. „Lukáš Endl nastupuje pravidelně v lize a hraje velmi dobře. Už dřív byl v širším kádru jednadvacítky. Jeho nominace je zasloužená. To samé Vlček. Hraje ligu a potvrzuje kvalitu, kterou potřebujeme,“ uvedl trenér.

Nejzkušenějšími hráči v obraně budou naopak sparťanský Martin Vitík a královéhradecký Adam Gabriel. „Netěší nás, že Vitík nehraje, stejně jako jeho samotného. Martin měl ve Spartě silnou pozici a patřil mezi stabilní stopery. Přišel ale nový trenér, který dal přednost jiným hráčům. Je potřeba, aby mladí hráči tohle dokázali vstřebat a proměnili to ve větší pracovitost. Věřím, že formu načasuje a bude platným hráčem,“ nechal se slyšet Suchopárek.

Potřebují efektivitu

Ten bude v záložních řadách znovu sázet na Adama Karabce, Filipa Kaloče, Lukáše Červa nebo Kryštofa Daňka. Tentokrát ale vynechal z nominace Pavla Šulce, který figuruje jen mezi náhradníky. „Jablonec poslední utkání vyhrál, ale neměl velkou formu. Netýká se to ale jenom Pavla, ale i dalších hráčů, kteří v minulosti v mužstvu byli. Rozhodla efektivita jeho hry. Jediný gól dal z penalty v přípravném utkání. Potřebujeme hráče, kteří efektivitu mají,“ vysvětlil Suchopárek.

O potřebnou efektivitu by se měli postarat zejména útočníci, kterými jsou Tomáš Čvančara, Daniel Fila, Václav Sejk a nováček Matyáš Kozák. „Kozák měl v minulosti zdravotní problémy, které se s ním vlekly dlouhou dobu. Už v devatenáctce ale patřil k nejlepším hráčům. Je navíc trochu typologicky jiný než zbylí útočníci. Dá se použít na různých postech a v různých situacích,“ popsal reprezentační kouč.

Jeho svěřence čeká první utkání už příští pátek, kdy se s Islandem střetnou v Reykjavíku. Odveta se odehraje o čtyři dny později v Českých Budějovicích. Český výběr nečeká v obou zápasech nic snadného.

„Cestu Islandu bych nazval zmrtvýchvstáním. Šli rapidně nahoru a nakonec zaslouženě postoupili z druhého místa. Čeká nás velice těžký soupeř, který má kvalitu směrem dopředu,“ uvedl Suchopárek, který nepovažuje za výhodu, že se začíná na Islandu. „Na tom nezáleží. Důležité je, abychom po dvou zápasech postoupili,“ vyhlásil razantně.

Nominace reprezentace U21:



Brankáři: Vítězslav Jaroš, Antonín Kinský, Matěj Kovář.

Obránci: Martin Cedidla, Robin Hranáč, David Jurásek, Lukáš Endl, Adam Gabriel, David Pech, Martin Vitík, Tomáš Vlček.

Záložníci: Lukáš Červ, Kryštof Daněk, Filip Kaloč, Adam Karabec, Filip Souček, Michal Ševčík, Matěj Valenta, Jan Žambůrek.

Útočníci: Tomáš Čvančara, Daniel Fila, Matyáš Kozák, Václav Sejk.