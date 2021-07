Vzájemný souboj oběma mužstvům, která si hlavní fázi Ligy mistrů naposledy zahrála na podzim 2005, výrazně ovlivní start sezony. Vítěz dvojutkání si zajistí minimálně účast v hlavní fázi Evropské ligy a ve 3. předkole Ligy mistrů narazí na třetí celek uplynulé sezony francouzské ligy Monako. Poražený stále nebude mít jistotu podzimní účasti v pohárech a ve 3. předkole Evropské ligy si zahraje s kyperskou Famagustou.

"Dvojzápas s Rapidem řadím hodně vysoko. Určitě jsou zápasy, které pro mě byly na stejné úrovni jako tento. Pro Spartu a pro mě je to důležitý zápas z pohledu celé sezony. Víme, jakou soutěž chceme hrát. Čekají nás dvě hodně těžká utkání," řekl Vrba na tiskové konferenci před úvodním úterním duelem na hřišti Vídeňanů.

Pro přiblížení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník

"Moje zkušenosti hrát roli nebudou. Bude hrát roli to, jak to zvládneme na hřišti, jak se to na připravíme a jak zvládneme zamezit kvalitě soupeře v útočné fázi. Naopak my v ní musíme být silnější," uvedl sedmapadesátiletý kouč.

Sparťané, kteří do pohárového ročníku vstoupí jako první český tým, studovali zápasy "Zelenobílých" z minulé sezony a poslední letní přípravy.

"Víme, že v Rapidu nastaly nějaké hráčské změny. Rapid je na rakouské poměry kvalitní, hraje každý rok o titul, má nejvyšší ambice v rakouské lize a vysoké ambice má i v pohárech. Je to mužstvo, které má svoji tvář a ví, co chce hrát. Jen nejlepší výkon nás může posunout dál," konstatoval Vrba.

Šance obou celků považuje za vyrovnané. "Nemyslím si, že jsme favoriti. Jsme mužstvo, které samozřejmě chce postoupit, a určitě na to máme. Přiznejme si ale, že i Rapid má obrovskou sílu. Určitě je to hodně těžký soupeř pro 2. předkolo. Podívejte se na další dvojutkání. V nemistrovské části si nevyberete. Vždycky tam narazíte na mužstva, která jsou pravidelnými účastníky skupiny Ligy mistrů, a dneska hrají kvalifikaci," prohlásil Vrba.

Chybět bude Čelůstka

Obejít se musí bez reprezentačního stopera Ondřeje Čelůstky. Útočník Lukáš Juliš zase po zranění v přípravě teprve začal s týmem trénovat.

"Zatím měl s mužstvem teprve dva tréninky. Ještě se dává do kupy po zranění. Čelda se od Eura připravuje individuálně v domácích podmínkách. Od příštího týdne by se měl začít připravovat s mužstvem. Momentálně s námi ani nebyl," konstatoval někdejší kouč české reprezentace, ruské Machačkaly nebo bulharského Ludogorce Razgrad.

Na úterní zápas by mělo dorazit kolem 16.000 fanoušků. Hostující příznivci kvůli nařízení UEFA v předkolech evropských pohárů na stadiony nesmějí.

"Bez diváků mě to tolik nebavilo, atmosféra ke sportu patří. Každý sportovec a fanoušek má rád, když je atmosféra se vším všudy," řekl Vrba.

Odveta na Letné se odehraje ve středu 28. července. Nově už při rovnosti skóre z obou duelů nerozhoduje větší počet branek vstřelených na soupeřově hřišti, v případě celkové remízy se prodlužuje.

"V minulosti to určitě hrálo velkou roli, to si nemusíme namlouvat. Když jste venku vyhráli třeba 3:2, měli jste obrovskou výhodu do domácí odvety. Myslím si, že teď je to spravedlivější. Kdo dá víc gólů, ať postoupí," uvedl přerovský rodák.