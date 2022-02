Letenští přivítají srbský klub na domácím trávníku v rámci bojů v Evropské konferenční lize ve čtvrtek. Hned na druhý den je pak plánované uvolňování dosavadních omezení. Zatímco do pátku smí na sportovní akce jen tisícovka diváků, od konce týdne už budou moci kluby zaplnit polovinu kapacity stadionů. Sparta se ale výjimky zatím nedočkala.

Proti tomu se vyhradil na Twitteru také předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. „Bylo by absolutně nepochopitelné, kdyby AC Sparta výjimku nedostala. Potřebujeme v pohárových zápasech podporu srovnatelnou s našimi soupeři. Hrajeme o důležité body do koeficientu UEFA, který ovlivní náš profesionální fotbal v příštích letech. Držíme palce, ať zvítězí rozum,“ zastal se městského rivala.

Sparta se tedy připravuje na důležitý zápas v režimu s tisícovkou diváků na stadionu. V úterý v 17 hodin vypustí do prodeje 500 vstupenek pro permanentkáře. Zbytek míst obsadí partneři klubu, bývalí hráči, rodinní příslušníci hráčů a členů realizačního týmu, zástupci soupeře a partneři UEFA.

„Pokud by klub v následujících dnech výjimku finálně obdržel, uvolnil by do prodeje další vstupenky,“ stojí na klubovém webu.

Slavia se podobným problémům vyhnula díky tomu, že první zápas Evropské konferenční ligy proti Fenerbahce hraje ve čtvrtek na půdě soupeře. Odveta se uskuteční v Edenu až 24. února, kdy už bude smět na fotbal polovina kapacity stadionu.