Zápas přinesl spíše bojovný fotbal než nějakou pohlednou hitparádu. V první půli byli o něco aktivnější slávisté, těsně před odchodem do šaten jim ale zatrnulo, když Krasniqi poslal střelu těsně vedle Kolářovy tyče. Po přestávce se oba týmy držely spíše zpátky, nikdo nechtěl udělat chybu…

Všichni se pomalu začali smiřovat s bezbrankovou remízou, než přišla 75. minuta, přetažený centr na zadní tyč a ve vzduchu plující hlavičkují Lingr…

V posledních zápasech se do výborné formy rozchytal brankář Kolář a byl to právě on, kdo byl největší hvězdou posledních minut. Zlikvidoval totiž hned tři velké šance a svému týmu tak dal naději na evropské jaro…

Před posledním zápasem, kdy do Edenu přijede turecký Sivasport je situace v tabulce skupiny G následující: 1. Sivaspor 10 bodů, 2. Kluž 7, 3. Slavia 7, 4. Ballkani 4. S Kluží mají slávisté horší vzájemnou bilanci…

Náročný zápas

„Zápas byl náročný, soupeř má fakt kvalitu. Ukázali, že to jsou dobří fotbalisté. Už před začátkem skupiny jsem říkal, že budou hrát dobře, teď to potvrdili. Některé hráče do ofenzivy mají nadprůměrné, i proto byl zápas těžký,“ přiznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Strašně nám pomohli střídající Ewerton s Usorem, hlavně individuálními průniky jsme si vytvořili řadu standardních situací, z jedné jsme pak skórovali. Na konci jsme nedokázali podržet míč na soupeřově polovině, nákopy jsme netrefovali útočníka a soupeř tam měl dvoušanci. Koli nás fantasticky podržel, hlavně první zákrok byl skvělý. Ve dlouhém nastavení domácí kopali dlouhé míče, které se nám ale podařilo uhrát a skončilo to 1:0. Jsme rádi za vítězství, byl to těžký zápas,“ dodal.

Ballkani - Slavia 0:1 (0:0)



Branka: 75. Lingr. Rozhodčí: Krogh – Wollenberg Rasmussen, Dahl. ŽK: Potoku, Korenica, Kuč, Emërllahu, Berisha, Dellova, Thaqi - Tiéhi, Usor.



Slavia: Kolář – Masopust, Ousou, Kačaraba, Jurásek D. – Tiéhi (55. Ewerton), Oscar – Lingr (80. Tecl), Douděra, Olayinka - Sor (64. Usor).