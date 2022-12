Od sezony 2015/16 jste teprve druhým hráčem z české ligy, který po podzimní části vede anketu Zlatý míč. Co na průběžné vedení říkáte, jste překvapen? Překvapený jsem, nečekal jsem to (usměje se). Ale jsem za to rád, těší mě to. Máme za sebou dobrý podzim, týmu se dařilo, takže to se v tom odráží.

Koho byste zvolil vy sám jako nejlepšího českého hráče podzimu?

Těžko říct takhle narychlo. Ale já bych asi hlasoval třeba pro Lukáše Kalvacha z našeho týmu, nebo třeba Tondu Baráka z reprezentace.

Do skupiny Ligy mistrů jste došli od 2. předkola, pokračovali jste v neúprosném zápasovém rytmu. Řekl byste, že za sebou máte nejnáročnější podzim v kariéře?

Určitě! Zápasů bylo hodně a ve strašně rychlém sledu. Prakticky jsme od startu sezony hráli každý čtvrtý den. Předkola, pak do toho začala liga, základní skupina. Prakticky nebyl moc prostor pro klasický trénink, střídaly se předzápasové a pozápasové jednotky. Byl to nejnáročnější podzim, co jsem zažil.

Jak vlastně úvodní polovinu sezony hodnotíte? Postupem do Ligy mistrů jste si splnili velký sen, v domácí soutěži průběžně vedete, ale na konci jste téměř ztratili poměrně velký náskok…

Hodnotím to pořád dobře. Vzhledem k tomu náročnému programu jsme v domácí soutěži zápasy zvládali, což je strašně důležité. Postup do Ligy mistrů byl neskutečným zážitkem, potom velké zápasy se skvělými soupeři, na to člověk nikdy nezapomene. Navíc nás to všechny posunulo, byla to neskutečná zkušenost. A na konci sezony samozřejmě trochu kaňka je, ale pořád jsme první a celkový dojem z podzimu mi to nezkazí.

V Plzni jste nedávno prodloužil smlouvu, přesto se v poslední době spekuluje, zda jste svými výkony už nepřerostl českou ligu a neříkáte si o angažmá v zahraničí. Jaká je vaše aktuální situace? Kam byste se případně chtěl podívat nejraději – zpátky do Anglie, kde už jste působil, nebo někam jinam?

V první řadě chci říct, že jsem na Viktorce maximálně spokojený, týmu se daří a vše si sedlo. Máme tady výbornou partu. Nikam se nehrnu, na jaře nás čeká další velká výzva. Jednou bych to v zahraničí ale ještě zkusil, to nebudu lhát, to musí být cíl. A kdyby to byla Anglie, nezlobil bych se (usměje se). Ale jak říkám, teď to neřeším a soustředím se na svou práci tady.

Co očekáváte od ligového jara, jak těžká bude obhajoba mistrovského titulu?

Strašně těžká. Evropské poháry už nikdo nehraje, budeme mít všichni stejné podmínky. Sparta i Slavia mají široké kvalitní kádry. Na nás teď je, abychom se co nejlépe na start jara připravili. Chceme se dívat jen a jen na sebe. Sice nás čekají oba zmínění soupeři venku, ale s tím si poradíme.

Čeho si z povedené podzimní části z osobního hlediska nejvíce ceníte?

Všechna předkola Ligy mistrů, tam jsme ukázali obrovskou sílu. To pro mě byl nejsilnější zážitek, daleko větší než nějaký konkrétní zákrok.

V Lize mistrů jste čelil řadě hvězd, které o sobě daly vědět i na MS v Kataru. Připomněl jste si při sledování šampionátu vzájemné bitvy, kdo z vašich „starých známých“ vás upoutal nejvíc?

Úplně z tohohle pohledu jsem to nesledoval. Já jsem šampionát vlastně pořádně začal sledovat od čtvrtfinále. Ale když jsem viděl Lautara Martíneze nebo Memphise Depaye, tak mi to trochu naskočilo.

Jedním z rysů turnaje byla i velká úspěšnost brankářů při exekuci penalt. Co tomu říkáte, je to hozená rukavice i pro vás? Jak vám osobně jde chytání penalt?

V lize mám, tuším, bilanci tři ze šesti. Takže padesát procent. Brankář si může střelce dopředu načíst, připravit se na něj. Je to pak vždy o konkrétním momentu, jak se rozhodneš a co vybereš.

Kdo byl vlastně podle vás nejlepším brankářem šampionátu?

Líbili se mi gólmani Chorvatska a Maroka. Livakovič i Bunú podávali skvělé výkony.

Jak se vám zamlouvá nastolený trend nastavení jednotlivých poločasů klidně až o 10 minut? Je to podle vás cesta i pro všechny další soutěže včetně české ligy?

Z pohledu hráče asi záleží na situaci. Když prohráváš, tak ti to přijde skvělé, když vedeš, tak se pak ty minuty strašně vlečou. Tak to prostě je a vždy se musíte přizpůsobit a připravit se na to. Čistý čas zápasu se tím ale určitě zvyšuje. Uvidíme, jestli se tento trend prosadí i v české lize.