Ve Stovkách totiž aktuálně hostuje právě z ligového klubu. A Frýdku-Místku se na prahu nové sezony v MSFL daří. V pohárovém duelu ale nakonec domácí Valcíři s ligistou prohráli 1:3. Ciupa v první půli čelil dokonce penaltě, kterou zahrával karvinský kapitán Dávid Guba. Zvolil ale špatnou stranu.

Jaké to bylo poprvé chytat proti „svým“?

Zvláštní. Chvílemi jsem si až říkal, jestli jsem na správné straně. Ale bylo to super. Užil jsem si to, přišlo i dost diváků, Karvinští mě vyvolávali. Škoda, že jsme je více nepokousali. Čekal jsem, že Karvinou potrápíme více.

Ta šla do vedení z pokutového kopu. Přemítal jste, kam Guba penaltu kopne?

Hodně jsem pátral v paměti, kam to vlastně na tréninku kopal. A dokonce vím, že jsem mu dvě nebo tři penalty chytil. Kopal to obvykle na tu stranu, kam jsem skočil, ale teď to změnil. Možná právě proto, že se známe.

Byl to klíčový moment? Karviná se pak uklidnila…

Je to tak. Drželi jsme s nimi dvacet pětadvacet minut vyrovnanou partii, Karviná se těžko prosazovala. My ale taky, byl to boj hlavně ve středu hřiště. Ta penalta je asi trošku nakopla. Zklidnili se, podrželi balon a my jsme se dostávali pod tlak. Ovšem někdy zbytečně sami, jako bychom se báli. Mohli jsme hrát daleko klidněji.

Hlásil jste se sám do branky proti Karviné?

Už když proběhl los, tak jsem klukům do Karviné psal, že nastoupím, i kdyby nevím co (smích). Samozřejmě, kdyby trenér rozhodl jinak, tak se nedá nic dělat. Ale jsem rád, že jsem tu šanci proti Karviné dostal a mohl si takový zápas zachytat.

Proběhla mezi vámi a kamarády z Karviné nějaká sázka?

Proběhla. Mrzí mě, že nemohl nastoupit Ondra Lingr, který je po zranění, ale i s Vojtou Smržem a Oliverem Putyerou jsme se bavili, že když je vyřadíme, tak mě budou celý týden zvát na večeři. Ale vypadli jsme, tak je musím jednou pozvat já.

Jak jste vlastně spokojený ve Frýdku-Místku?

Sezonu jsme rozjeli super, máme deset bodů, jsme na prvním místě a budeme se snažit být co nejvýše a jít za postupem. Co se týče mě, tak v MSFL jsem chytal dva zápasy, teď v poháru třetí. V ligovém jsem udržel čisté konto, za to jsem rád a doufám, že to tak bude pokračovat a my budeme sbírat pravidelně body.

Po odchodu Martina Berkovce jste měl šanci konečně nakouknout do ligy, nakonec ale příchodem Libora Hrdličky na vás zůstal Černý Petr v podobě třetího brankáře. Jak jste to přijal? (v tu chvíli polil Ciupu vodou jeho kolega z Karviné Pastornický: „To máš za to, kámo, jak jsi mě znervózňoval u mého prvního rozhovoru…“)

Nebral jsem to špatně. Věděl jsem, že jsme tři a já jsem už nechtěl sedět jen na tribuně. I když jsem se párkrát na ligovou lavičku dostal, tak měsíce ubíhají a já potřebuji chytat. Zápas od zápasu sbírám zkušenosti a to mě může jenom posunout.

Nechybělo moc a dnes mohla být jak Karviná, tak Frýdek-Místek druholigoví…

Je to tak. Shodou okolností jsem v tom posledním barážovém zápase v Jihlavě seděl na střídačce, ale sledoval jsem i Frýdek, protože kluky znám, hrál jsem s nimi v dorostu a tak. Bohužel ten poslední zápas v Hlučíně nezvládli a pořád to tam v té kabině ještě je. Když jsme proti Hlučínu teď hráli, tak jsme si říkali, že mu to musíme vrátit za každou cenu. Ale je dobře, že se s Karvinou nepotkáváme. Mrzí mě, že Frýdek nepostoupil, ale víc mě těší, že se Karviná zachránila.