Ztráta Schicka? Enormní oslabení. Nemůžeme se ale vymlouvat, ví Zima

Národní tým se připravoval na Strahově, kde se sešel už v pondělí, zpočátku ale ne v plném počtu. Brankář Milan Heča a útočník Václav Jurečka byli nominováni dodatečně a k týmu se připojili až v průběhu dne. Chyběl navíc také obránce Jakub Brabec, který ještě v neděli večer hrál řeckou ligu, a Jan Kuchta, který se ženil.V úterý už se ale tréninku účastnilo všech 23 nominovaných hráčů, kteří budou na půdě soupeře bojovat o postup.

„Máme dost absencí a chybí nám důležití hráči. Myslím si ale, že i tak máme kvalitní mužstvo na to uspět,“ prohlásil sebevědomě Hložek.Právě on by mohl nahradit hlavního reprezentačního kanonýra Patrika Schicka, kterého do utkání nepustí nedoléčené zranění. „Patrikovi to tam teď padalo a hodně gólů dával i v reprezentaci. Určitě nám bude chybět. Teď bude na nás, abychom ho nahradili,“ uvedl ofenzivní klenot pražské Sparty. On bude vedle Václava Jurečky, Jana Kuchty a Tomáše Pekharta jednou z alternativ, které může trenér Jaroslav Šilhavý vyslat do útoku.

Hledá se obrana i střelec. Kouč Šilhavý má o čem přemýšlet

„Nepřipouštím si to. Jako v každém zápase se ale budu snažit podat maximální výkon, abych pomohl týmu. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl na konto možné zodpovědnosti Hložek, který z týmu soupeře varoval hlavně před ofenzivně laděným záložníkem Emilem Forsbergem.Především se ale Hložek těší na kulisu velkého zápasu. Ve švédské Solně by totiž mělo být vyprodáno, což věstí skvělou atmosféru. „Jsem nadšený, že bude plný stadion. Po té situaci, kdy byly prázdné a poloprázdné, se na to všichni těšíme. Podáme stoprocentní výkon,“ vyhlásil Hložek.