Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý vybral pro start kvalifikace na EURO 2024 šestici nováčků a hned dvojice z nich se probojovala do základní jedenáctky proti Polsku. A český lodivod měl podle všeho šťastnou ruku. Slávista David Jurásek odvedl na levé straně skvělou práci a měl podíl na dvou gólech, sparťan Tomáš Čvančara vstřelil druhou branku týmu a na konci prvního poločasu byl blízko druhé trefy. I díky přínosu debutantů Češi zvítězili nad Polskem 3:1.

K dobrému výkonu možná nahrál nováčkům i fakt, že na hřiště šli podle svých slov bez jakékoliv nervozity. „Hodně mi s tím pomohli kluci v kabině i trenéři. Když kolem sebe máte nejlepší hráče v republice, tak to pomůže,“ vyprávěl po utkání David Jurásek.

„Paradoxně jsem nervózní vůbec nebyl. Připravoval jsem se na to, nevěděl jsem, jaké budu mít pocity. Už dneska ráno jsem ale říkal, že jsem čekal, že budu cítit nějaké mravenčení v nohách. Vůbec jsem to ale necítil,“ podělil se o svoje pocity i Tomáš Čvančara.

O případné zbytky nervozity pak mohl debutanty připravit doslova snový start utkání. Po 27 sekundách hlavičkoval do sítě Ladislav Krejčí a ve třetí minutě navýšil po Juráskově nízkém centru Čvančara.

„Je to snové. Po třech minutách dát svůj první gól v áčku reprezentace, to jsem si ani nevysnil. Jsem za to strašně rád,“ netajil sparťanský kanonýr. „Víme o sobě, hráli jsme spolu v jednadvacítce a známe se. Balony, které tam dával, vidím, že dává ve Slavii, takže jsem si to tam našel. Skvěle mi to tam posadil,“ pochválil svého kolegu Juráska.

„Všichni tři sparťani mi dělají radost. Ale musím uznat, že David Jurásek hraje skvěle. To je světový výkon. Velká kvalita,“ napsal během utkání na Twitter marketingový ředitel Sparty Kamil Veselý.

Perfektně tak v reprezentaci zafungovala spolupráce mezi hráči Sparty a Slavie, kteří se ve FORTUNA:LIZE přetahují o první místo. „Tahle rivalita se tu moc neřeší. Sice se popichujeme na hotelu, ale v zápase už jsme všichni spoluhráči a kamarádi. Tyhle věci se v zápase vůbec neřeší,“ odmítl případnou rivalitu v národním týmu Jurásek.

Děkovačka po utkání přesto musela chutnat oběma debutantům trochu jinak. Zatímco Jurásek slavil na svém domovském stadionu, Čvančara si vyslechl potlesk tam, kde se na něj obvykle píská a bučí. „Hned jsem říkal, že je to asi první a poslední děkovačka tady. Bylo to ale krásné. Lidi přišli kvůli nám, takže jsem rád, že jsme jim mohli udělat radost,“ prozradil Čvančara.

Čeká na dres Lewandowského

Ten před utkáním v nadsázce odpovídal na otázku novinářů, že s hvězdným Robertem Lewandowským si vymění dres jen v případě, že za ním sám útočník Barcelony přijde s touto žádostí. „Nepřišel. Čekám ale na něj, mám ho schovaný, kdyby chtěl,“ vyprávěl se smíchem fotbalista Letenských, kterého nakonec ani nemusela mrzet neproměněná možnost z konce první půle.

„Měl jsem to tam dotlačit víc silou, měl jsem do toho jít agresivně. První střela byla taková šudla. U dorážky jsem se bál, abych nebyl v kontaktu s jejich gólmanem. Chybělo víc agresivity,“ ohlédl se Čvančara za tím, proč míč neskončil v síti.

Čvančara s Juráskem rozpoutali na sociálních sítích poprask. Jejich výkon se líbil i expertům. Podle nich Slavia bude mít problém Juráska udržet. „Cena Davida Juráska letí vzhůru snad každých pět minut,“ glosoval na Twitteru televizní expert a někdejší fotbalista Zdeněk Folprecht.

Češi ale i tak favorita kvalifikační skupiny z Polska porazili a k pondělnímu utkání do Moldavska poletí se třemi body na svém kontě. „Musíme na to navázat. Tři body z Moldavska jsou jasný cíl. Musíme to zvládnout. Určitě teď poletíme uvolněnější a bude to pro nás příjemnější,“ zakončil s výhledem k dalšímu zápasu krajní obránce Slavie.