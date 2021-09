Zranění ukrajinského obránce je kaňkou na vítězství Slavie 3:1 v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy s Unionem Berlín. Kačaraba se na začátku druhého poločasu srazil se spoluhráčem Aihamem Ousouem a trávník opustil na nosítkách. Vyšetření v nemocnici odhalilo zlomeninu očnice a jařmového oblouku.

"Nevím, co se stalo, ale vím, že jsme oba šli pro stejný míč. Myslím, že jsem ho trefil do oka. Hlavně doufám, že Taras bude v pořádku a brzy se uzdraví," přeje si smolař Ousou.

"Taras byl hodně otřesený, snad bude v pořádku. Vypadalo to ošklivě," zhrozil se Lukáš Masopust.

? | Taras Kačaraba má zlomenou očnici a jařmový oblouk. Aktuálně je na ORL v Ústřední vojenské nemocnici Střešovice, v pondělí ho čeká definitivní vyšetření. Návrat se předpokládá za 4 až 6 týdnů, pak bude nutná hra s maskou.



Drž se, Tarasi, vzkazuje kabina! ❤️? pic.twitter.com/Nw0JehJ90E — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) September 16, 2021

"Už při odnášení ze hřiště to bylo vizuálně vidět. Vyšetření to potvrdilo, že je to zlomenina v obličeji," mrzelo trenéra Jindřicha Trpišovského. "Jsem rád, že to kluci dotáhli i kvůli němu. Pro tým se obětoval."

Ukrajinský reprezentant zůstává v nemocnici a v pondělí absolvuje definitivní vyšetření. "Doufám, že Taras bude brzy zpátky. Hodně záleží na individuálním pocitu hráče, jak mu maska sedne. Pro stopera a útočníka je to komplikovanější než pro ostatní hráče v poli," poznamenal kouč Slavie.