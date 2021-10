„Opakovala se mu. Byl z toho zničený,“ upozornil Šilhavý, že první rok angažmá v tureckém velkoklubu nebyl pro Nováka vůbec pozitivní. Ale teď je to jinak. „Má důvěru a hraje,“ objasnil kouč, proč Nováka povolal.

Zato na krajích je doslova kalamita. Coufal, Bořil a Kadeřábek, to je elitní trojice pro tento post.

Jak by tedy obranná čtyřka mohla vypadat? Stoperská dvojice se ustálila bez Kúdely ve složení Tomáš Kalas, Ondřej Čelůstka. Druhý jmenovaný v září chyběl - a bylo to znát. Nyní je zpět a Šilhavému tak odpadl aspoň jeden problém.

V Německu, kde působí v dresu Hoffenheimu, přitom nastupuje. Jenže má s koučem Šilhavým dohodu, národnímu týmu nepomůže po celý podzim. „Má vleklé zranění lýtkového svalu. Bolí ho to. Sice hraje, ale potom se musí dva dny dávat dohromady. Nohu potřebuje šetřit, z toho důvodu nás požádal o volno,“ vysvětlil trenér.

Pohled na chybějící jména je vypovídající. Drsnou ránu dostala především defenziva. V základní sestavě by dozajista byli krajní beci Coufal s Bořilem. V kádru navíc chybí doléčující se Ondřej Kúdela, rovněž člen elitní jedenáctky. Omluvil se také Pavel Kadeřábek, který zazářil na mistrovství Evropy v památném duelu s Nizozemskem.

Přitom Šilhavý před pár dny říkal: „Tým se nám skládal mnohem lépe, tedy chci tomu věřit. Nechci totiž předbíhat, mnozí z hráčů mají před sebou ještě dva zápasy, jeden pohárový a jeden ligový. Věřím, že všichni nominovaní budou v pořádku připraveni na sraz. Je to pro nás důležité, chceme se prezentovat v tom nejlepším světle.“

Nyní, když mužstvo čekají zásadní zápasy v kvalifikaci mistrovství světa s Walesem (ten především!) a Běloruskem, se to sype znovu.

Jako kdyby to kouč zakřikl. Fotbalovou reprezentaci (zase) postihla kalamita, zdravotní lapálie si holt nevybírají. Situace se opakuje, vždyť na posledním zářijovém srazu napočítal trenér Jaroslav Šilhavý více než dvacet absencí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.