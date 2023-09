Do konce zápasu chybělo i s nastavením nějakých dvacet minut a fotbalisté Viktorie Plzeň v domácí Doosan Areně marně dobývali zhuštěnou obranu kosovského Ballkani, když za vápnem natáhl po odraženém míči ke střele záložník Lukáš Kalvach. A s pomoví teče soupeřova hráče a odrazu od břevna vymetl pavučinku v brance albánského gólmana Koliciho.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach se raduje z branky v síti kosovského šampiona FC Ballkani. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Určitě to byl jeden z nejhezčích gólů, moc jich totiž nedávám,“ usmíval se Lukáš Kalvach, když přišel po vítězství 1:0 do mixzóny mezi novináře. „Jo, byl to hezký gól i tím, že se to takhle po teči hezky svezlo. Jsem rád, že nám to pomohlo ke třem bodům,“ doplnil 28letý záložník plzeňské Viktorie.

Chvilku předtím si na stadionu užíval opojné okamžiky, když fanoušci vyvolávali jeho jméno. „Je to příjemné, když nás takhle ženou, super zážitek. Chtěl bych jim za to poděkovat,“ vzkázal všem věrným viktoriánům.

Můžeme teď čekat, že se střelecky prosadíte častěji. Už v Kazachstánu jste se trefil proti Tobolu Kostanaj, teď jste dal gól zdálky.

Kéž by, byl bych samozřejmě rád. Snažím se do střelby tlačit, chodit do koncovky.

Zdroj: Youtube

Jsou to pokyny i pokyny od trenéra Koubka?

Říkáme si to před každým zápasem, abychom stříleli z větší vzdálenosti. Dnes to ale spíš vyplynulo z toho, že soupeř byl hodně zatažený, balony před vápno. A třetí nebo čtvrtá střela tam konečně spadla.

Překvapilo vás Ballkani, že byli tak zatažení? Přece jen je předcházela pověst ofenzivního mužstva.

Nečekal jsem, že budou až tolik bránit. Dneska to takhle postavili, defenzivu mají dobře zmáknutou a mají individuality, které jsou směrem dopředu velmi nepříjemné. Ale až na jednu dvě situace jsme si to dobře vzadu pohlídali. A pak náhodným gólem, který padl se štěstím, jsme vyhráli. (úsměv)

Připomínalo to zápasy z úvodu sezony, kdy jste se přes pevné obrany soupeřů nedokázali prosadit?

Trošku asi jo, ale teď se cítíme lépe, jsme na vítězné vlně. Chtěli jsme být trpěliví a věřili, že tam něco spadne. Je to super vstup do skupiny.

Nezatrnulo vám v závěru, kdy mělo Ballkani dvě nebezpečné střely?

Trošku nebezpečné to bylo. Změnili jsme rozestavení, chtěli si pohlídat vedení. Někdy taková situace nastane, ale nevytvořili si nějaký velký tlak a šance.

Jak jste se vy osobně vyrovnával s nezvyklým začátkem ve 21 hodin?

Hráli jsme tak naposledy loni, je to hodně pozdě. Ale máme čas pro sebe, člověk se dobře vyspí, v klidu jsme se nachystali, nebyl to problém.

A nakonec z toho byl jedenáctá výhra v řadě, to jistě potěší.

Hlavně bychom v tom chtěli pokračovat. Výsledky jsou podložené dobrými výkony, teď se nesmíme uspokojit, ale pokračovat v tvrdé práci a věřím, že výsledky budou dál přicházet.

Pomohlo vám vědomí úspěšné série, když jste nemohli odpor soupeře zlomit?

Hlava je víc v pohodě, vyjdou věci, které by na začátku sezony, kdy křeč byla větší, nevyšly. Nálada je dobrá, makáme dál.

Bylo zná, že Ballkani má přece jen vyšší úroveň než soupeři v předkolech?

Zatím to byl asi nejkvalitnější tým, který jsme v pohárech potkali. Individualitami i celkovým pojetím hry. Dobrá prověrka. Víme, že nás nebude čekat nic lehkého ani v Astaně, ale teď jsou před námi ještě dva důležité ligové zápasy.

Nakolik teď bude složité nebi jednoduché přepnout na Pardubice, které hostíte v neděli od 15 hodin?

Takhle jsme jeli celé léto. Máme dva dny, abychom se dali dohromady, zregenerovali a připravili se. V lize doháníme nepovedený začátek sezony, každý zápas je důležitý a v neděli chceme vyhrát.

Zdroj: Youtube

Pomůže vám právě to, že už máte podobný systém vyzkoušený?

Jsem za tenhle režim rád, je to lepší než týden trénování. Člověk, když na to najedete, zvykne si.

Ještě se vrátím k Evropě. Dinamo Záhřeb porazilo doma Astanu 5:1, potvrdilo se, že spolu patříte k favoritům skupiny?

Hráli doma, tam je to těžké. Ale Astana má také velkou kvalitu, určitě to nebude jen mezi námi a Dinamem.