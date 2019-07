/ROZHOVOR/ Záložník Viktorie Plzeň Lukáš Kalvach patřil k nejlepším hráčům úterního zápasu druhého předkola Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus. Fotbalisté Plzně s Řeky remizovali 0:0.

Zažil jste křest ohněm?

Trošku jo. Byla to moje první zkušenost s Ligou mistrů a bylo to náročné. Škoda, že jsme nedali nějakou branku, což by bylo lepší do odvety. Do Řecka ale poletíme bez inkasované branky doma, a když tam vstřelíme gól, tak máme šanci postoupit.