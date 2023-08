/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Vítězství 2:1 nad Tobolem bral, i když ho mrzela inkasovaná branka v poslední minutě. Před domácí odvetou 28letý záložník Plzně Lukáš Kalvach věří, že se před skvělými fanoušky podaří dotáhnout postup do skupiny Konferenční ligy.

Lukáš Kalvach během zápasu v Kostanaji | Foto: FCVP

„Bylo to těžké utkání. Potvrdilo se, že Tobol je v domácím prostředí silný,“ říkal 28letý záložník, který zvyšoval v poslední minutě na 2:0 a věřil, že viktoriáni povezou do Plzně skvělý výsledek. „A pak přijde taková penalta v závěru. Je to škoda, nevím, co k tomu mám říct,“ kroutil Lukáš Kalvach hlavou.

Jak jste situaci viděl?

Byla to hlavička z 30 centimetrů do ruky, ani jí neměl Hejdis (Hejda) nějak extra od těla a je to pecka. Ale musíme to tak brát. Jsem rádi, že jsme vyhráli 2:1, je to pro odvetu dobrý výsledek. Doma jsme silní, poženou nás fanoušci. Věřím, že to zvládneme.

Škoda penalty v nastavení, vítězství Plzně v Kazachstánu mohlo být veselejší

Věděl jste hned, jak se šel rozhodčí podívat na video, že je zle?

Jojo, hnedka jsem věděl, že bude penalta.

Byla pátá penalta v sezoně, nejste už z toho nešťastní?

No, zrovna jsme si to říkali… Je to velká škoda, když máme zápas pod kontrolou a pak přijde taková věc. Bohužel, musíme i na tomhle zapracovat.

Lukáš Kalvach v obležení spoluhráčůZdroj: FCVP

Co jste říkal na to, jakou situaci vám připravili Bucha a hlavně Vlkanova tím obloučkem před vaším gólem?

(úsměv) Jo, kluci to skvěle vykombinovali, Vlčák poslal krásný lob. Jsem rád, že jsem se tam zjevil, dosáhl jsem na to a dal gól.

Šel jste tam instinktivně?

Vyplynulo to ze situace, byl jsem zrovna na středu a viděl jsem volné místo. Jak už to šlo Vlčákovi věřil jsem, že by mi to mohl dát.

V obou gólech měl prsty střídající Chorý, Ukázalo se, jak moc důležitý je pro tým?

Pro Rafika (Durosinmi) to bylo těžké, nechytili jsme začátek druhé půle. Jeho to stálo síly, Choras nám pomohl. Jsme rádi, že je zdravý.

Boj o Evropskou ligu nevzdáváme. Doma budeme silnější, vyhlásil Krejčí

Je velká úleva, že máte teď volný víkend?

Kdybychom hráli v Evropě, asi by se to dalo zvládnout. Ale cestujeme velkou dálku, k tomu časový posun. Jsme rádi, že se utkání v Boleslavi odložilo a můžeme se připravit na odvetu.

Tady v Kazachstánu se zdá, že se vyplatilo držet evropský režim…

Přišlo mi to úplně v pohodě. Klaplo to.

První gól vstřelil Brazilec Cadu, netradičně hlavou. Budete si ho dobírat?

Možná trošku ano. Ale hlavně byl na zadní tyči, což je jeho úkol. Zavřel to suprově, takže paráda.

Viktoria Plzeň porazila domácí Tobol Kostanaj 2:1Zdroj: FCVP

Líbí se vám, jak systém se třemi stopery funguje?

Všichni tři vzadu odehráli skvělý zápas, máme to tam teď zesílené. Myslím si, že si to sedlo, musíme jen udržet výkony. Máme se od čeho odrazit. Start sezony jsme nechytili, teď máme vítěznou šňůru. Ale jsme pořád na začátku, příští týden nás čeká nejdůležitější zápas.

Vypadalo to, že Traoré přichází jako alternace na vaše posty s Pavlem Buchou a nakonec hrajete všichni tři. Sedli jste si?

(usměje se) Ibra má velké zkušenosti, odehrál spoustu těžkých zápasů, rozumíme si. Pomohl nám vyztužit střed pole, sedlo nám to.