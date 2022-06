„Od žáků jsme spolu, hráli jsme spolu v dorostu i v áčku a béčku Býchor. Teď už to bohužel moc nestíhá, protož má práci, jakou má. Je to kamarád, na kterého je spoleh,“ vypráví Chlumský o úspěšném podnikateli.

Kratina je totiž v Česku rozhodně známou postavou. Sedmatřicetiletý absolvent práv na brněnské Masarykově univerzitě vybudoval v roce 2011 spolu se Zdeňkem Šoustalem holding Accolade. Do firmy vložil všechny svoje peníze a do deseti let se stal díky úspěšnému podnikání miliardářem. V loňském roce se pak umístil v žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes na 47. místě. Hodnota jeho majetku by měla přesahovat 7 miliard korun.

„Je to až neuvěřitelné, ale zůstal pořád stejný. Kdykoliv zavolám a má čas, tak všechno probereme. Je to vážně úplně normální kluk i přes to, co dokázal,“ vypráví Chlumský. „Pořád jezdí mezi nás. S áčkem jsme zrovna postoupili do A třídy, takže máme v sobotu oslavu. Přislíbil, že by měl taky dorazit. Klobouk dolů před ním, že si na to udělá čas. Vím, že má času strašně málo a když už ho má, tak se věnuje převážně rodině,“ dodává kapitán Býchor.

„Třeba mu kandidatura vyjde a budeme slavit rovnou dvě věci. Uvidíme,“ usmívá se.

Co se týče fotbalu, Kratina svoji hráčskou kariéru nikdy neposunul na profesionálnější úroveň. Zůstal věrný Býchorům a naposledy tu nastupoval za B tým ve čtvrté třídě. Pro mužstvo ale pořád býval platným útočníkem. „Dařilo se mu, byl to střelec,“ říká Chlumský.

Podle jeho slov je Kratina tím správným člověkem, který by mohl pomoci změnit poměry v českém fotbale. „Má zkušenosti s velkou firmou, takže věřím, že je dobrý kandidát. Je to obyčejný kluk z vesnice a tam, kde je, se dostal sám. Ví, jak to chodí, a jde tam za účelem něco změnit. Nejde tam s vidinou výdělku nebo toho, aby si mohl honit ego. Může být výhoda, že se nepotřebuje zviditelňovat,“ myslí si Chlumský.

Podobně to koneckonců vidí také fotbalová legenda Vladimír Šmicer. Bývalý skvělý záložník, který je jednou z nejvýraznějších tváří F-evoluce, promluvil o Kratinovi v rozhovoru pro Deník. „Milan je do fotbalu strašně zapálený. Je to podnikatel, nezávislý člověk, který je úspěšný v byznysu a má rád fotbal. Takové typy lidí potřebujeme do fotbalu dostat – úspěšné a mladé lidi, kteří mají trochu jiný přístup k životu i k řešení krizových situací. Vidí to zkrátka jinak než my fotbalisti,“ vyprávěl vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.

Jak Šmicer, tak Býchorští teď věří, že Kratina svoji kandidaturu dotáhne až k funkci českého místopředsedy FAČR. Do fotbalu by podle nich měl přinést svěží vítr. „Pohybuje se v tom, takže mu věřím,“ zakončuje Chlumský.