Čtyři měsíce po přestupu do Bayernu opustil útočník Harry Kane luxusní mnichovský hotel a na Vánoce se přestěhoval do pronajatého domu, kde bude konečně bydlet i s rodinou. V hotelu Vier Jahreszeiten Kempinski platil anglický fotbalista za své apartmá podle britských médií 10.000 liber (283.000 korun) za noc a jeho celkový účet se vyšplhal přes milion liber (přes 28 milionů korun). Týdně si údajně vydělá v přepočtu téměř 12 milionů korun, takže s útratou si nemusí dělat hlavu.

Harry Kane se spoluhráči slaví gól v semifinále Eura. | Foto: ČTK/AP

Před Štědrým den zveřejnil Kane na instagramu společnou fotografii s hotelovými zaměstnanci s poděkováním. "Ohromné díky personálu hotelu, díky kterému se od příchodu do Mnichova cítím jako doma. Moc mi to pomohlo se tady tak dobře usadit. Thomas Müller měl obavy, že můj pokoj je už moc malý, takže nastal čas se rozloučit a odejít s rodinou do svého," napsal třicetiletý kanonýr, který za 16 kol německé ligy nasázel 21 gólů a může ohrozit rekordních 41 branek svého předchůdce v dresu Bayernu Roberta Lewandowského ze sezony 2020/21.

Podle německých médií hledal bývalý útočník Tottenhamu dům tak dlouho proto, že nechtěl žádnou nemovitost kupovat, ale pouze pronajmout. List Bild napsal, že nakonec našel vhodný objekt v Baierbrunnu nedaleko Mnichova.