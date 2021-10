„Pořád je to mladý kluk. Bude záležet na něm, zda se mu budou vyhýbat zranění, jestli zůstane v Leverkusenu, nebo přestoupí dál a tam se ještě předvede,“ řekl Šilhavý.

Současný kádr takhle našlapaný není, borci nastupují sice ve slušných klubech, ale ne v těch z úplné smetánky. Ostatně ani Leverkusen není evropský gigant. Jenže právě Schick to může změnit. Nejlepší střelec Eura (tedy skoro) je lákavé zboží. Ví se o něm na nejlepších adresách.

Na druhou stranu Koller měl – při vší úctě k nynějšímu mančaftu – kolem sebe lepší spoluhráče. Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, už vzpomínaný Baroš. To byla ofenzivní mašina, kterou si rozebraly největší týmy kontinentu: Juventus, Arsenal, Liverpool, Dortmund, Manchester United…

Jde o to, zda jich může být aspoň 38, což by značilo dorovnání nynějšího rekordmana. Nakročeno má Schick slušně. Vždyť Koller začal střílet za národní mužstvo až v pětadvaceti, tedy ve věku, kdy má jeho nástupce zapsáno už příjemných sedmnáct zásahů.

Schick vs. Koller

„Je hezké být v takové společnosti,“ usmál se. „Řekl bych, že jsem se tam přiblížil relativně rychle. V reprezentaci mi to celkem pálí, chci v tom pokračovat. Přidat ještě hodně dalších gólů.“

Je to tak, Schick jede na vlně letního evropského šampionátu. Na něm skóroval pětkrát, stejně jako sám velký Cristia-no Ronaldo. Slavný Portugalec dostal cenu pro nejlepšího kanonýra kvůli pofidérnímu pravidlu o asistencích. Čech přesto nezahořkl a sokovi pogratuloval.

„Už v pátek doma proti Walesu ukázal, jak je nebezpečný. Soupeř ho zdvojoval, ztrojoval, měl z něj respekt. Patrik má formu, zase to splnil bilancí,“ upozornil kouč.

Může forvard Bayeru Leverkusen usednout na Kollerův trůn? „Těžko říct, v každém případě je to skvělý útočník s velkým talentem,“ pokrčil rameny Jaroslav Šilhavý.

/GRAFIKA/ Když končil Jan Koller, bájný to střelec, ten nejlepší v reprezentačních dějinách, kariéru, odhadoval: „Myslím, že mě překoná Milan Baroš.“ Mluvil o svých 55 brankách v dresu národního výběru. Nikdo nedal víc, nakonec ani ogar z Vigantic. Baroš se zastavil na čísle 41, je druhý. Kollerova pozice se zdála býti neotřesitelná, dokud se naplno nerozjel nynější hlavní zabiják ve službách Lva.

