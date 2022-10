„Už jsem to ani nečekal. Kdyby mi někdo před lety, že si tady zahrajeme s bundesligovým celkem, tak jedině kdybych domluvil přátelák s Leverkusem, ale že to bude na úrovni Konferenční ligy a ještě k tomu s Kolínem, o to je to samozřejmě hezčí,“ říká zkušený sedmatřicetiletý obránce.

„Ani jsem nikdy nevěřil tomu, že to může nastat. Nejenom pro mě, ale i kluky z týmu, lidi z klubu je srovnání s bundesligovým celkem je samozřejmě super věc. Německá liga je jedna z nejlepších na světě. A když Kolín přijede na náš malý stadion, bude to svátek pro celý region,“ ví dobře.

Je pro vás důležité, že před závěrečnými dvěma zápasy jste stále ve hře o postup do další fáze?

Nádherných závěrečných patnáct minut předcházejícího zápasu Nice změnilo ráz celé skupiny. V jednu chvíli jsme byli vyřazení, výhrou 2:1 jsme se ale najednou dostali do pozice, kdy to máme ve vlastních nohou, že když dvakrát vyhrajeme, tak to můžeme uhrát, o to je ten fotbal krásnější. Je dobře, že je pořád o co hrát. Vítězství z Nice bereme jak z hlediska úspěchu, tak i dobré nálady, koeficientu, tak se samozřejmě i něco vydělalo. Je vidět, že to jde. Pohled na tabulky napovídá, že skupina je vyrovnaná. Doma jsme odehráli dobré zápasy. Bohužel zatím se nám nepodařilo vyhrát. Snad to nyní změníme. Do zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát a tím se chceme poprat o postup do další fáze.

Spokojíte se i s bodem?

Do utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát, před domácím publikem uspět. Až po čtvrtečních zápasech budeme samozřejmě vědět víc. Ale na remízu se nehraje. Chceme skupinu ještě více zamotat. Když už jsme sebrali vítězství v Nice, chceme v tom dál pokračovat a navázat na výkony a pasáže z domácích zápasů s Partizanem a právě i z Nice. Od nás to mělo slušné parametry a oba zápasy mohly skončit jinak než dopadly.

V Kolíně jste po přestřelce padli 2:4. Bude se hrát ofenzivě i v odvetě?

Když to skončí jako v Kolíně a vyhraje domácí tým, tak proč ne (úsměv) Pro diváky by to bylo samozřejmě dobře, my ale bereme jakékoliv vítězství. Pro nás je obránce je vždy lepší, když tolik gólů nedostaneme, ale pro útočníky je dobře, když hodně branek dají. My ale bereme jakékoliv vítězství. Z venkovního utkání se chceme poučit. Kdo utkání viděl, ví jak to probíhalo. Hra se přesýpala z jedné strany na druhou. I doma s Partizanem byla přestřelka. To nyní dopustit nechceme. Spíš bychom radši chtěli vyhrát 1:0, Uvidíme ale, jak to bude vypadat.

Útočníci Slovácka v Konferenční lize gólově mlčí. Prolomí to proti Kolínu?

Je pravda, že útočníci jsou na hřišti od toho, aby dávali branky. Doteď je stříleli převážně obránci. Tak tomu bylo v Nice i doma s Bělehradem. Útočníci jsou ale kvalitní a určitě jim pomůže, když se chytnou nějakým gólem. Vždycky je lepší, když jdeš do vedení, než když sem přijede tým, který po vstřelené brance zaleze a pak se do něj těžko dostává. Nám ale zápas s Teplicemi pomohl, když jsme to otočili a konečně doma vyhráli. Zase nám to přidalo sebevědomí, radost ke čtvrtečnímu zápasu.

Vnímáte, že Kolín není v takové formě jako před rokem?

Je pravda, že dvakrát prohráli, dostali hodně gól, červenou kartu, ale zápas s námi to nebude mít až takový vliv. My ale když jsme letěli do Nice, taky jsme toho předtím moc nevyhráli a říkalo se, že nemáme takovou fazonu … Tyto zápasy jsou jedinečné, něčím jiné. I když se týmu nedaří ve své domácí soutěži, vždycky to chce zlomit na mezinárodní úrovni a jsou to zase jiné zápasy. Výhra na Slovácku je může nastartovat, což samozřejmě nechceme. Teď jsme dvakrát za sebou vyhráli, což chceme udržet.

Ve městě už ve středu byly vidět fanoušci Kolína. Máte informace, kolik by jich mohlo do Uherského Hradiště dorazit a jak by to mohlo na stadionu a v okolí vypadat?

Je škoda, že mají zavřený stadion. Samozřejmě ani to je neodrazí a určitě tady budou. Jak dobře víte, někteří fanoušci Kolína skoupili celý balíček vstupenek, který je vyšel levněji než jedna vstupenka na domácí zápas. (úsměv) S tím problémy neměli a vydali se sem, takže jich možná pár stovek v hledišti bude. Pro fotbal je škoda, že nebudou moct být ve svém sektoru, na druhé straně pro nás by to mohla být trošku výhoda. Pro atmosféru je to škoda. Kdo zná fanoušky Kolína ví, že dokáží vytvořit skvělou kulisu. Jinak ve městě jsem nebyl. Nevím, jak to tam vypadá. Třeba ale taťkovi ale volali bývalí spoluhráči, že sem přijedou. Jde s nimi na večeři.