Konec. A nyní se zdá, že už opravdu definitivní. Karim Benzema a francouzská reprezentace? Příběh, který by dokázal zamotat hlavu nejednomu tvůrci detektivních zápletek.

Závěr je ovšem takový, že čerstvý držitel Zlatého míče už v dresu národního týmu žádné další starty nepřidá. Francouzský fotbalista to oznámil malinko netradičně v den svých 35. narozenin. A jen pár hodin po finálovém duelu na mistrovství světa v Kataru, kde kvůli zranění chyběl.

„Stálo mě to velké úsilí, ale i spoustu chyb, abych v kariéře dokázal to, co jsem dokázal. Napsal jsem svůj příběh a ten náš nyní končí,“ vzkázal Benzema prostřednictvím svého twitterového účtu.

Tu největší chybu v reprezentaci udělal špílmachr madridského Realu v roce 2015, kdy se stal účastníkem vydírání tehdejšího spoluhráče Matthieua Valbueny. Jakmile prosákly detaily aféry na veřejnost, čekal na Benzemu hodně krutý trest: vyhazov z národního týmu a k tomu navíc roční trest vězení s podmínkou.

Návrat do francouzské reprezentace

Na rekordy ve francouzském dresu tak mohl zapomenout. Dlouho to vypadalo, že se do národního týmu už nikdy nepodívá, nicméně po šesti letech našel slitování trenér Didier Deschamps, který vzal Benzemu zpět do týmu před loňským evropským šampionátem.

Tam se však úřadujícím mistrům světa vůbec nedařilo. Kanonýr Realu Madrid sice v turnaji zaznamenal čtyři branky, nicméně i přesto se favorizovaná Francie loučila s dějištěm Eura už v osmifinále.

Karim Benzema na tréninku v Kataru, kde si přivodil svalové zranění.Zdroj: Profimedia

O to víc se Benzema těšil na mistrovství světa v Kataru, kde chtěl svou zemi dotáhnout k úspěšné obhajobě zlatých medailí. Reprezentační sen se mu ale rozplynul hned při úvodním tréninku. Svalové zranění bylo natolik vážné, že jeho start v ostrém zápase nepřicházel v úvahu.

Útočník si ovšem přál s týmem zůstat. Když ne na hřišti, tak alespoň na lavičce v pozici fanouška. Léčbu v dějišti mistrovství ale okamžitě zatrhl právě trenér Deschamps, který poslal Benzemu po konzultaci s týmovým lékařem domů.

Benzema se chtěl vrátit, ale…

A zatímco se o gólové příspěvky Francie na turnaji staral kolega z ofenzívy Olivier Giroud, Benzema regeneroval „doma“ v Madridu. Dlouho se spekulovalo, jak na tom pětatřicetiletý kanonýr skutečně je a zda ještě bude schopen odcestovat zpět na Blízký východ.

Zranění se ale začalo léčit velice rychle a francouzský útočník už dokonce stihl i přípravný zápas v dresu Realu. Tamější média měla ihned jasno: zavolejte Karima zpátky do akce!

Ve Francii už se psalo o tom, že Benzema naskočí jako Deschampsův žolík do finále proti Argentině, nicméně trenér obhájců titulu tuto možnost urychleně vyvrátil. „Nestarám se o pozvánky pro zraněné hráče,“ odvětil na tiskové konferenci.

A bylo zle. Francouzská hvězda se definitivně urazila, dala od dění na šampionátu ruce pryč a odmítla dokonce i pozvání prezidenta Emmanuela Macrona, jenž chtěl vzít útočníka na finále prezidentským speciálem.

Benzema se tak loučí s reprezentací po 97 odehraných utkáních, v nichž si připsal 37 branek. S národním týmem vybojoval jedinou trofej, kterou je loňské prvenství v evropské Lize národů.