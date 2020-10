Fotbalovým prostředím v České republice od minulého týdne otřásá (další) korupční kauza. Policie začala rozplétat aféru, jejíž hlavní postavou je nyní už bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR. Není ale zdaleka jediným, o koho se detektivové začali zajímat.

Druhý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) za Čechy Roman Berbr (uprostřed) přichází na valnou hromadu FAČR | Foto: ČTK

Roman Berbr

Nejskloňovanější jméno celé kauzy. Až do 19. října místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR), šéf Plzeňského krajského svazu. Vyučený mlýnský montér a bývalý prvoligový a mezinárodní rozhodčí a člen StB. Ač ve fotbale nezastával nejvyšší post, už dlouho byl považován za toho, kdo tahá za nitky v českém fotbale. Mimochodem, první korupční případ spojený s jeho osobou se datuje do 90. let!