Ostatně ani nemohlo, protože na soupisce pro evropské poháry má Šeriff Tiraspol pouhých šest Moldavců, z toho tři gólmany, a do bojů zatím zasáhl jen 21letý obránce Serafin Cojacari.

„Je to ale zajímavý mix národností. Většina těch kluků to cítí jako přestupní stanici, možnost dostat se v Evropě do věhlasnějšího klubu,“ prohlásil během prvního utkání televizní spolukomentátor Luděk Zelenka.

A mají na co navazovat, protože z týmu, který si loni zahrál poprvé v historii skupinu Ligy mistrů, zůstali v kádru jen dva hráči. ostatní zamířili na atraktivnější angažmá – kapitán Castaňeda vydělává v Thajsku, stoper Arboleda zase v Emirátech, uzbecký střelec Jachšibojev se vrátil domů a Traoré přestoupil do Ferencvaros, který může být příštím soupeřem vítěze dvojzápasu Plzeň – Tiraspol.

Nahradili je jiní, třeba gólman Abalora, jenž má na kontě pět startů za Ghanu, či jeho krajan a další opora defenzivy Kpozo nebo brazilští fotbalisté Guedes a Pernambuco. Záložník Cedric Badolo hrál tři roky ve slovenské lize za Pohronie, teď hostuje v Tiraspolu.

Klubový boss ovládá celou Mldávii

Zajímavou postavou je i boss moldavského klubu, kontroverzní podnikatel s ruským pasem Viktor Gušan. Vlastní holdingovou společnost Šheriff, pod níž spadají obchodní řetězce, benzinky, ale i mobilní operátor, reklamní agentura a televizní kanál. V divokých 90. letech minulého století zprivatizoval i několik fabrik. Zatímco většina Tiraspolu i celá země působí spíš omšele, domácí stánek Šeriffu je supermoderní stadion .

Ale pohárové zápasy musí hrát fotbalisté Tiraspolu kvůli invazi ruského agresora na nedaleké Ukrajině v hlavním městě Kišiněvě.

Šeriff byl založen teprve před 25 lety, od tá doby získal dvacetkrát mistrovský titul. A loni se probil až do skupiny Ligy mistrů. Letos vyřadil dva soupeře Mostar i Maribor, po bezbrankové remíze venku vždy rozhodl doma o postupu jedinou brankou.

Odveta 3. předkola Ligy mistrů má v Doosan Areně výkop v úterý v 19 hodin, plzeňská Viktoria si přivezla z metropole Moldávie nadějné vítězství 2:1.