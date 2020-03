On-line ke koronaviru ZDE.

"Mnoho zdravotních pracovníků bude pracovat na dlouhé směny a nebudou schopni cestovat domů, případně by museli dlouho dojíždět. Místní ubytování pomůže udržovat zdraví a pohodu těchto klíčových pracovníků v této kritické době," píše se na oficiálních stránkách klubu.

Opatření je stanoveno zatím na dva měsíce, po uplynutí této doby se bude postupovat na základě aktuální situace. Hotel bude k dispozici nejen personálu pracujícímu v severozápadním Londýně, ale budou je moci využívat i zdravotní pracovníci z jiných okrsků.

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff… https://t.co/eENBcxRXXX