Projekt indické Superligy

Jakub Podaný v dresu indické Kalkaty.Zdroj: ATK

Psal se konec roku 2014 a českou fotbalovou scénou se z ničeho nic prohnala zpráva o tom, že hned osm tuzemských hráčů opustí domácí prostředí a zamíří do nově vzniklého projektu v daleké Indii. Tam totiž vznikla pro místní fanoušky tzv. Super League, která měla posloužit jako nový impulz a zároveň přilákat do fotbalem nepříliš políbené země atraktivitu a movité sponzory. Na to samozřejmě slyšely i české hladové uši a do exotické krajiny se rázem stěhoval jeden ligový fotbalista za druhým.

Největší ohlas tehdy vzbudil přestup Jakuba Podaného ze Sparty do Kalkaty, jenž však v tamějším prostředí nakonec vydržel pouhý půlrok. Do konkurenčního týmu Goa zase zamířil Miroslav Slepička s Janem Šedou, v hlavním městě Dílí chytal brankář Marek Čech, jehož poté doplnil Pavel Eliáš. Dvojice parťáků Pavel Čmovš-Jan Štohanzl si pro změnu vyzkoušela fotbal v Bombaji a celou osmici troufalých cestovatelů uzavřel v dresu North East United Tomáš Josl.