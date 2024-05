Nejlepší fotbalová adresa? Kdepak Slavia, Německo nebo Amerika. Ráj našla Klára Cahynová ve Španělsku. Cesta na vrchol byla plná překážek, ale začala – tušíte správně – na McDonald's Cupu.

Vzpomínky zlínské rodačky a kapitánky české reprezentace na začátky na přelom tisíciletí stojí za to. „Bylo to v době, kdy veřejnost brala děvčata s míčem u nohy ještě jako kuriozitu. Já byla tenkrát v klubu jediná holka, která hrála fotbal,“ říká třicetiletá záložnice.

Jako malá vzhlížela ke svému bratrovi, také fotbalistovi. Dalším vyznavačem „kulatého nesmyslu“ byl její tatínek, dotáhl to až do druhé ligy. Není proto divu, že se do kopané zamilovala. V týmu plném kluků to neměla lehké, přestože se k ní spoluhráči chovali bezvadně. „Kluci mě brali za svou a chovali se ke mně pomalu líp než k sobě navzájem,“ líčí.

Jenže vadila jiným. Například tátům protivníků, které často herně převyšovala. „I tátům spoluhráčů. Dokonce psali dopisy na klub, aby mě vyřadili ze základní sestavy. Prý zabírám místo perspektivnějším klukům, že s tím stejně později seknu.“

BUDOUCNOST V MLZE, CAHYNOVÁ ŘEŠÍ SMLOUVU

Jak víte, nesekla. Přestoupila do Uherského Hradiště, kde měli dívčí tým. A pak do Slavie. Poté do zahraničí. Kopala v Americe, kde zároveň studovala. Také v Německu, kde poznala profesionální tvář ženského fotbalu. Hotový ráj pak Klára Cahynová našla ve španělské Seville. To už dávno oblékala dres ženské reprezentace, později se stala dokonce kapitánkou.

Kariéra jako hrom. Na konec ale nepomýšlí. Co bude dál? Zůstane ve Španělsku, nebo se vydá zkusit angažmá v jiné soutěži? Sama neví. „Je pravda, že mi v Seville končí smlouva, mám možnost prodloužení, ale ještě opravdu nevím, co bude. Jsem tu moc spokojená, pravidelně hrávám, to je to nejdůležitější, navíc se mi tady hrozně hezky žije. Na druhou stranu mě ale láká i zkusit něco nového, třeba Anglii nebo i jiný klub ve Španělsku. Co ale bude za dva měsíce, se uvidí. Já teď chci dohrát sezonu v základní sestavě, pomoci týmu k co nejlepšímu umístění a samozřejmě také reprezentaci v klíčových zápasech o postup na Euro.“

Pro letošní 25. ročník se stala patronkou McDonald's Cupu. Pořadatelé neudělali chybu. Když o turnaji hovoří, její tvář rozzáří úsměv. „Každý rok jsem si to hrozně užila. Jen se nám bohužel nikdy nepovedlo dostat se do vysněného finále. Šancí na úspěch moc nebylo, protože nám to nandaly sportovní školy už v prvním kole. Tam jsem si zahrála proti klukům, kteří působili v ligovém Zlíně,“ vzpomíná Cahynová. Mimochodem, prý ani jednou nehrála proti jiné dívce.

ZÁPASY PROTI KLUKŮM? CAHYNOVÁ BY NEMĚNILA

Teď už je doba jinde. Ale pořád je pro sympatickou blondýnku McDonald's Cup unikátní záležitost. Nikde jinde se s podobným turnajem nesetkala.

„V Americe by to kvůli vzdálenostem ani nešlo. Nevím ani o ničem v Německu a Španělsku. Je to super nápad. Celý turnaj vnímám jako skvělý projekt pro mladé hráče a hráčky, je to takové malé mistrovství. Sjedou se školy z celé republiky, mladí mají možnost se potkat se svými idoly a hráči, kteří tento turnaj taky hráli a milovali stejně tak jako teď oni. Holek už je na turnajích daleko více, už to není nic výjimečného jako dříve. Věřím, že po trávnících bude běhat i letos budoucí hráč či hráčka pro reprezentaci.“

Na závěrečné boje opora českého národního týmu vyrazí, ostatně už loni byla na finálovém turnaji v Uherském Hradišti. Jaké poznatky a dojmy si odnesla? „Byla jsem nadšená,“ shrnula jednou větou

Některé hlasy říkají, že by bylo fajn v rámci projektu vytvořit speciální kategorii dívek. Klára Cahynová je ale opačného názoru. „Mně se líbí, když kluci a holky hrají dohromady. Tu dobu, kdy jsem hrávala s kluky, jsem si moc užila a neměnila bych to. Navíc si myslím, že v tak brzkém věku holky úplně v pohodě zvládnou hrát s kluky; fyzické rozdíly ještě nejsou velké a patrné jako pak v dorosteneckém věku.“