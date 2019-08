Sen se stal skutečností, Slavia je v Lize mistrů. Fanoušci mohou děkovat klíčovým střelcům Bořilovi s Masopustem, neprůstřelnému Kolářovi a dalším. Hlavní uznání by ale mělo směřovat k trenérovi Jindřichu Trpišovskému. Právě on je hlavní postavou sešívaného úspěchu.

Skvělé tažení Evropskou ligou, titul, vítězství v domácím poháru i Československém Superpoháru a jako sladká třešnička postup do Ligy mistrů. Na co Slavia v posledních měsících sáhla, to se proměnilo ve zlato. V případě posledního bodu doslova, půlmiliardový poklad v Edenu udělal (udělá) jistě radost.