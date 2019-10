Klíčové zápasy jednadvacítky. Nechybí Hložek, Sadílek či Matoušek

Fotbalová reprezentace do jednadvaceti let úspěšně vstoupila do kvalifikace o mistrovství Evropy zářijovým vítězstvím nad Litvou. V dalším pokračování bojů o EURO ji čekají těžší soupeři. Na domácí půdě se střetne s Řeckem a Skotskem.

Michal Sadílek v reprezentačním dresu | Foto: Profimedia