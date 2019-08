Trenér Jindřich Trpišovský zariskoval a (až na Kúdelu ve středu obrany) nasadil úplně jinou jedenáctku než v úterý v Rumunsku. „Ještě před rokem bych si takové změny nedovolil,“ konstatoval kouč.

Souček, Coufal, Hovorka, Kolář či Masopust sledovali derby jen na tribuně, Stanciu, Bořil a Van Buren byli na lavičce. Minimálně pro vývoj ligy to nehrálo roli. „Mám důvěru i v další hráče, kteří si zaslouží šanci. Ukazují to v trénincích a nebyl důvod o nich pochybovat,“ vysvětlil Trpišovský.

Debut teenagera

Premiéru v letošní sezoně si odbyli Baluta a Tecl, úplně poprvé v lize nastoupil osmnáctiletý brankář Markovič, který zvládl duel spolehlivě. „Věděli jsme, co umí. Kdyby nebyl kvalitní nebo z něj nevyzařoval klid, tak ho trenéři do základu nedají. Snažili jsme se mu debut ulehčit, což se povedlo. Neměl moc práce,“ uvedl Michal Frydrych.

Markovič tak hned v prvním ligovém duelu udržel čisté konto. „Trošku jsem byl nervózní, ale moc jsem se těšil. Start mě motivuje do další práce,“ řekl mladý gólman.

Podle Trpišovského ani jeden z hráčů, kteří dostali šanci, nepředvedl špatný výkon. Ostatně potvrzuje to i jasné skóre. „Nebyl jsem překvapený. Každý den vidím kluky na tréninku, kde v tomto složení vyhrávají. Velká podpora přišla i od hráčů na lavici a tribuně, to je pak obrovská pomoc,“ ocenil kouč fandění opor ze sedaček.

Sílu sešívaných posléze uznal i trenér soupeře. „Slavia měla fotbalisty, co nehrají pravidelně, ale každého jednoho bychom do Bohemky brali,“ konstatoval Martin Hašek a dodal: „Jenže něco mi říká, že oni nepůjdou.“

Vysoká škola fotbalu

Ano. Vzhledem k pohárům potřebují slávisté takhle široký kádr. A třeba se i v odvetě proti Kluži dostane na někoho ze soboty. Nejvíce si o šanci řekl Josef Hušbauer, který dal první gól krásně z přímého kopu a celý zápas zásoboval spoluhráče výbornými pasy.

„Byl skvělý. Dlouho jsem ho neviděl takhle zahrát, vše udělal výborně. Přihrávky, které ve druhém poločase rozdával, to byla vysoká škola fotbalu. Je jednou z variant, již na středu zvažujeme,“ chválil Trpišovský.

Další pozitivum před Ligou mistrů? Slávisté opět ukázali, že skvěle zvládají standardní situace. Stejně jako při výhře na půdě Kluže (1:0) z nich rozhodli zápas. Po Hušbauerově ráně padly ještě dvě trefy po rohových kopech.

„Standardky nám dlouhodobě pomáhají. I proti Bohemians jsme měli větší hráče, zkusili jsme nějaké signály, dali z toho jeden gól. Když to máte dobře secvičené, hodně si tím pomůžete,“ prohlásil Frydrych, který se prosadil právě po rohu.

Mistr je v tedy pohodě. Má formu, hýří kvalitou. A mimochodem: pouze Slavia je ve FORTUNA:LIZE jako jediná bez porážky. Tabulku vede s náskokem pěti bodů…

Glosa Martina Jůzka: Konec ústupků? Slavia vyhání „fanoušky“

Fotbal láká nejrůznější lidi. Zjednodušeně řečeno, na tribuny v Česku chodí: 1. diváci, 2. fanoušci, 3. chuligáni. Když se divákovi něco nelíbí, zamračí se. Když se nelíbí něco fanouškovi, píská (i nadává). Ovšem když se nelíbí něco chuligánovi… Problém!



S hrstkou hodně zlobivých zakuklenců teď bojuje Slavia (a oni bojují s ní). Vršovické derby v sobotu přilákalo 16 243 diváků. To je rekord sezony! Slavia navíc přejela rivala 4:0. Jenže místo oslav se více mluvilo o tom, co se dělo za bránou na severní tribuně.



Někteří na svá místa ani nepřišli. Jiní ano, ale radši se přesunuli jinam. A zbývající osazenstvo pískalo (mnozí dokonce útočili na ty, kteří chtěli fandit asi netřeba psát, že šlo o chuligány). Bojkot vnímali všichni včetně fotbalistů.



„Tak nějak víme, co se tam děje,“ řekl Josef Hušbauer. Hráči v sešívaných dresech už neříkají, že mají nejlepší fanoušky v lize. Ostatně na děkovačku šli jinam (a slova chorálu „vždycky jsme s váma“ dostala divnou pachuť).



„Představitelé kotle tak vyjadřují svůj protest proti aktuální situaci,“ prohlásil tiskový mluvčí Michal Býček. Jinak řečeno: Pár chuligánů si začalo hrát na pány Slavie. Nicméně činovníci zatím nehodlají ustoupit. Naopak. Více kontrol, více kamer.



Slavia chce trestat zapalování světlic i házení petard. Vyhrává normální divák? Možná ano. Po ustupování (které praktikují i další kluby včetně Sparty), by mělo být v Edenu bezpečněji. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík vzkázal: „Není jiná možnost.“



Autor je vedoucí sportovní redakce Deníku.