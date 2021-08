Toť zádrhel. Fotbalová Slavia drsně klopýtla hned na začátku cesty za Ligou mistrů. V prvním zápase 3. předkola padla v Budapešti s místním gigantem Ferencvárosem 0:2. Pro odvetu je to tuze nepříjemný výsledek.

"Klíčové momenty šly proti nám, proto je pro nás konečný výsledek nelichotivý. Soupeř potrestal naše chyby, hodně nešťastný duel," mrzelo trenéra Jindřicha Trpišovského.

Navíc velmi výraznou měrou přispěl k nedobrému rezultátu ten, na nějž se asi nejvíce spoléhalo. Milionový brankář (výplatou i cenou) Ondřej Kolář chyboval při první brance tak, že se dozajista stane smutným hrdinou silvestrovských sestřihů.

Přitom vývoj hry nebyl pro Pražany nijak špatný. Na maďarský celek nastoupili s vyzkoušenou taktikou, se svým neodbytným napadáním. Zprávy zvědů totiž jasně říkaly, že by to právě mohla být správná cesta za úspěšným koncem.

Na hřišti to vypadalo nadějně, jen nepřicházela odměna, tedy posun do vedení. Jedinou větší šanci hostů měl v první půli Nico Stanciu, tradičně nejaktivnější borec výběru kouče Trpišovského. Z pravé strany se protáhl ke střele, před ní nasadil sokovi jesle, ale jeho ránu vytáhl perfektně brankář. Byl to klíčový zákrok, jak se později ukázalo.

Kolář a Kačaraba nebudou na Budapešť vzpomínat v dobrém

Na Slavii totiž dopadly morové rány, pod nimiž byl podepsán (i nepřímo) Taris Kačaraba. Trenér Trpišovský přitom před zápasem o hráči, jenž v minulé sezoně paběrkoval, říkal: „Je to pro mě stoper číslo jedna.“

Jenže těsně před půlí perfektně přečetl úmysl domácích, doběhl míč a v pádu ho poslal brankáři. Kolář však totálně zkolaboval. V televizním studiu řešili experti, že mu míč odskočil na drnu a poté zapadl do brány. Nebylo to tak. Na výborném trávníku žádné drny nebyly, Kolář prostě fatálně chyboval.

„Byla to hloupost. Skočilo mi to přes nohu a tím jsme je dostali na koně. Strašně mě mrzí, že jsem klukům hodil klacek pod nohy. Je mi do breku, tohle si oni ani fanoušci nezasloužili,“ kál se Kolář.

A to už podruhé v řadě. Kiksem se podepsal pod branku také v pátečním ligovém střetnutí v Teplicích.

Kolářova osudná minela:

Zdroj: Youtube

Kačaraba se jen chytil za hlavu. Jenže nebyl to pro něj poslední skličující moment. V 51. minutě totiž nešikovně dohrál souboj, jednoho ze soupeřů trefil kopačkou, i když byl míč už mimo hru. Penalta, nutno říct, že spravedlivá. Z pokutového kopu domácí navýšili vedení, Kolář svou šílenou chybu nenapravil, byť vystihl směr a na míč málem dosáhl.

Poté se Slavia vrhla na zteč, vlastně ji nic jiného nezbývalo. Pár jakýchsi možností si vytvořila, například střídající Ivan Schranz, autor tří branek v Teplicích. Gólmana však nepřekonal on ani nikdo z jeho spoluhráčů. Jednou trefili hosté tyč…

Proto je mistr ligy v problémech. "Jsme v polovině, soupeř vede 2:0. Ukázali, že jsou skvělý tým. Budeme mít domácí prostředí, po dlouhé době přijde spousta našich fanoušků. Jsem přesvědčený, že pokud se nám podaří rychle dát gól, bude to úplně jiný zápas," věří Trpišovský.